Spanien vermiest Deutschland den Sieg in der 96. Minute

Auftakt in die Nations League

Im 2. Duell der «Schweizer Gruppe» trennen sich Deutschland und Spanien in Stuttgart remis.

Die Deutschen führen bis in die 96. Minute 1:0.

Mit dem letzten Angriff gelingt Jose Luis Gaya der Ausgleich.

Da blieb den Deutschen der Jubel im Hals stecken. Alle erwarteten in Stuttgart jeden Augenblick den Abpfiff. Die 96. Minute war soeben angebrochen, als die Spanier zum letzten Angriff bliesen.

Ferran Torres flankt von der rechten Seite ins Zentrum, wo Julian Draxler das entscheidende Kopfballduell gegen Rodrigo verliert. Dies wiederum wird zur perfekten Vorlage für Gaya, der den Ball aus anderthalb Metern im Deutschland-Tor unterbringt.

Bei den Deutschen war der Unmut gross, zumal 4 Minuten Nachspielzeit angezeigt wurden. Doch wegen eines Ramos-Fouls im Deutschland-Strafraum liess Referee Daniele Orsato länger laufen. «Sehr ärgerlich» und «schon ein bisschen komisch» fand das Timo Werner, wie er im Interview mit ZDF sagte.

Legende: Ärger bei Löw Der Deutschland-Trainer konnte die lange Nachspielzeit nicht verstehen. Keystone

Vor dem Ausgleich hatte «La Roja» das Spieldiktat immer mehr an sich gerissen und die Deutschen im eigenen Strafraum eingekesselt. Dabei sah es lange nach einem verdienten Sieg für Deutschland aus. In der 51. Minute brachte Timo Werner die Gastgeber nach toller Vorlage von Ilkay Gündogan in Front.

Deutschland in Halbzeit 1 besser

Es war eine Führung mit Ansage, hatte die Mannschaft von Jogi Löw doch auch schon in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel. Dort hatten es vor allem 7 Minuten in sich.

11. Minute: Toni Kroos bedient Thilo Kehrer mit einer butterweichen Flanke. Dessen Kopfball vermag Spanien-Hüter David de Gea gerade noch von der Linie zu kratzen.

Toni Kroos bedient Thilo Kehrer mit einer butterweichen Flanke. Dessen Kopfball vermag Spanien-Hüter David de Gea gerade noch von der Linie zu kratzen. 14. Minute: Deutschland-Goalie Kevin Trapp stürmt aus seinem Tor, verpasst es aber den heranstürmenden Rodrigo vom Ball zu trennen. Plötzlich sieht der Leeds-Stürmer das leere Tor vor sich. Weil er aber zu lange zögert, bügelt Trapp seinen Fehler mit einer Grätsche gleich selbst wieder aus.

Deutschland-Goalie Kevin Trapp stürmt aus seinem Tor, verpasst es aber den heranstürmenden Rodrigo vom Ball zu trennen. Plötzlich sieht der Leeds-Stürmer das leere Tor vor sich. Weil er aber zu lange zögert, bügelt Trapp seinen Fehler mit einer Grätsche gleich selbst wieder aus. 14. Minute: Im direkten Gegenstoss bedient Leroy Sané über links den in die Tiefe gestarteten Julian Draxler. Der PSG-Profi scheitert mit seinem Versuch in die nahe Ecke an De Gea.

Im direkten Gegenstoss bedient Leroy Sané über links den in die Tiefe gestarteten Julian Draxler. Der PSG-Profi scheitert mit seinem Versuch in die nahe Ecke an De Gea. 18. Minute: Wieder strahlt Sané Gefahr aus. Um seinen Schlenzer noch um den Pfosten zu lenken, muss sich De Gea ganz lang machen.

Kurz nach der Pause war der Bann dann gebrochen. Die Deutschen drückten in der Folge auf das wohl vorentscheidende 2:0. Daraus wurde nichts.

Enrique zurück an der Seitenlinie

Besonders für Spanien-Trainer Luis Enrique war es eine spezielle Partie. Zum ersten Mal nach dem tragischen Tod seiner Tochter (†9) – sie war vor rund einem Jahr an Knochenkrebs gestorben – stand er wieder an der Seitenlinie.

So geht es weiter

Deutschland trifft am Sonntag im Basler St. Jakob-Park auf die Schweiz. SRF zwei überträgt die Partie ab 20:00 Uhr live. Spanien empfängt gleichzeitig die Ukraine.