In Amsterdam werden am Dienstag die Gruppen für die Nations League im Herbst ausgelost. Wir zeigen Ihnen den Draw im Livestream.

Legende: Auf welche Gegner dürfen sie sich freuen? Nati-Coach Vladimir Petkovic und Spielmacher Granit Xhaka. Keystone

Die Nations League 2020 findet in einem neuen Modus statt. Statt wie bisher Dreier- gibt es in den Ligen A bis C Vierergruppen und damit für jedes Team 6 Partien statt wie bisher 4. Deutschland, Kroatien, Polen und Island, die eigentlich in die Liga B abgestiegen wären, behielten so ihren Platz in der Top-Liga A.

Frankreich? Italien? Deutschland?

Dort befindet sich auch die Schweizer Nati. Als letztjährige Final-Four-Teilnehmerin erhielt die Equipe von Coach Vladimir Petkovic einen Platz im 1. Lostopf. Damit winkt (oder droht) der Nati eine Hammergruppe, z.B. eine Gruppe mit Frankreich, Schweden und Deutschland.

Die Töpfe der Liga A Topf 1: Portugal, Niederlande, England, Schweiz

Topf 2: Belgien, Frankreich, Spanien, Italien

Topf 3: Bosnien, Ukraine, Dänemark, Schweden

Topf 4: Kroatien, Polen, Deutschland, Island

Die Gruppenphase findet vom 3. September bis 17. November statt. Die vier Gruppensieger der Liga A qualifizieren sich für das Final-Four-Turnier, das Anfang Juni 2021 stattfindet. Die Letztklassierten steigen in die Liga B ab.

2 Tickets für Katar 2022

Die Nations League eröffnet auch einen Weg an die WM 2022 in Katar: Die besten 2 Nations-League-Teams, die in der regulären WM-Qualifikation weder Gruppen-1. (direkte Endrunden-Quali) noch Gruppen-2. werden, nehmen mit den zehn Gruppen-2. an den WM-Playoffs teil.

Die Auslosung im Livestream Verfolgen Sie die Gruppenauslosung zur Nations League am Dienstag ab 18:00 Uhr im Livestream in der SRF Sport App oder auf srf.ch/sport.

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 03.03.2020 06:33 Uhr