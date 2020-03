In Amsterdam wurden am Dienstag die Gruppen für die Nations League im Herbst ausgelost. Ein Überblick.

League A

Gruppe 1: Niederlande, Italien, Bosnien-Herzegowina, Polen

Gruppe 2: England, Belgien, Dänemark, Island

Gruppe 3: Portugal, Frankreich, Schweden, Kroatien

Gruppe 4: Schweiz, Spanien, Ukraine, Deutschland

Die 55 Teilnehmer der Nations League 2020 sind am Dienstagabend in Amsterdam in Gruppen aufgeteilt worden. Die Schweizer Nationalmannschaft trifft mit Spanien, Deutschland und der Ukraine auf namhafte Gegner.

«Ich bin sehr zufrieden mit der Auslosung», meinte Trainer Vladimir Petkovic im Anschluss. «Wir haben uns immer starke Gegner gewünscht und bekommen diese auch immer wieder.»

Spielplan der Schweiz in der Gruppe 4 Wann? Wer? Wo? Donnerstag, 3. September Ukraine auswärts Sonntag, 6. September Deutschland zuhause

Samstag, 10. Oktober Spanien auswärts Dienstag, 13. Oktober Deutschland auswärts Freitag, 13. November Spanien zuhause Montag, 16. November Ukraine zuhause

Lukratives Preisgeld für den Sieger

Ebenfalls attraktiv ist die Gruppe 3 mit Titelverteidiger Portugal, Weltmeister Frankreich und Vize-Weltmeister Kroatien. In der Gruppe 2 trifft England auf die Weltnummer 1 Belgien.

Die Gruppenphase findet vom 3. September bis 17. November statt. Die vier Gruppensieger der Liga A qualifizieren sich für das Final-Four-Turnier, das Anfang Juni 2021 stattfindet. Dem Sieger winkt ein Preisgeld von CHF 8 Mio. Die Letztklassierten steigen in die Liga B ab.

2 Plätze für WM-Playoffs

Die diesjährige Nations League findet in einem neuen Modus statt. Statt wie bisher Dreier- gibt es in den Ligen A bis C Vierergruppen und damit für jedes Team 6 Partien statt wie bisher 4.

Die Nations League eröffnet auch einen Weg an die WM 2022 in Katar: Die besten 2 Nations-League-Teams, die in der regulären WM-Qualifikation weder Gruppen-1. (direkte Endrunden-Quali) noch Gruppen-2. werden, nehmen mit den zehn Gruppen-2. an den WM-Playoffs teil.

Die Gruppen der weiteren Ligen:

League B Gruppe 1

Österreich, Norwegen, Nordirland, Rumänien

Gruppe 2

Tschechien, Schottland, Slowakei, Israel

Gruppe 3

Russland, Serbien, Türkei, Ungarn

Gruppe 4

Wales, Finnland, Irland, Bulgarien



League C Gruppe 1

Montenegro, Zypern, Luxemburg, Aserbaidschan

Gruppe 2

Georgien, Nordmazedonien, Estland, Armenien

Gruppe 3

Griechenland, Kosovo, Slowenien, Moldawien

Gruppe 4

Albanien, Weissrussland, Litauen, Kasachstan



League D Gruppe 1

Färöer, Lettland, Andorra, Malta

Gruppe 2

Gibraltar, Liechtenstein, San Marino



