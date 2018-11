Gemäss RSI hat Romelo Lukaku die Reise in die Schweiz gar nicht erst angetreten. Der Angreifer von Manchester United war bereits am Mittwoch gegen Island (2:0) geschont worden.

Lukaku hatte sich in der Premier League im Derby gegen Manchester City eine Oberschenkel-Verletzung zugezogen. Trotzdem war er ins Camp der belgischen Nationalmannschaft eingerückt. Doch die Zeit reichte nicht, um für die beiden Nations-League-Spiele fit zu werden.

Lukaku hatte beim 2:1 im Hinspiel in Brüssel beide Treffer gegen die SFV-Auswahl erzielt. Im Rückspiel am Sonntag in Luzern (20:05 Uhr live SRF zwei) fällt die Entscheidung um den Gruppensieg.