Legende: Spezielle Kulisse Beim Nations-League-Spiel zwischen Ungarn und England waren hauptsächlich Kinder zugelassen. IMAGO / Focus Images

In der Puskas-Arena von Budapest ist es am Samstag zum wiederholten Mal zu unschönen Vorkomnissen auf den Tribünen gekommen. So wurde das inzwischen gewöhnliche Niederknien der englischen Fussballer vor der Nations-League-Partie von lautstarken Buhrufen und Pfiffen begleitet. Dies, obschon unter den 30'000 Zuschauern nur Schulkinder mit Begleitpersonen zugelassen waren.

Southgate findet klare Worte

Ein Schlupfloch in den Uefa-Regularien hatte die Anwesenheit der ungarischen Zuschauer überhaupt möglich gemacht, denn eigentlich sollte die Partie als Geisterspiel ausgetragen werden. «Wir gehen auch auf die Knie, um Leute in der Welt zu erziehen und das Bewusstsein zu schärfen. Die Kinder können nicht wissen, warum wir das tun, aber sie werden offenbar von den Erwachsenen beeinflusst», kommentierte der englische Trainer Gareth Southgate die Begleitumstände.

03:35 Video Archiv: England unterliegt überraschend Ungarn Aus Sport-Clip vom 04.06.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 35 Sekunden.

Ungarische Fans sind seit geraumer Zeit wiederholt mit homophobem und rassistischem Verhalten negativ aufgefallen. Aufgrund rassistischer Beleidigungen bei der EURO im letzten Jahr war der ungarische Verband zu 3 Geisterspielen verdonnert worden. Ein Geisterspiel wurde dabei für 2 Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Anhänger der «Magyaren» hatten sich im Sommer 2021 sowohl bei den Gruppenspielen in Budapest gegen Portugal und Frankreich als auch in München gegen Deutschland homophob und rassistisch geäussert. Das Team der «Three Lions» habe ein klares Statement abgegeben, so Southgate am Samstag, «jeder weiss, woran wir glauben und für was wir stehen».

England nicht zum 1. Mal Opfer

Nicht nur die Uefa, auch die Fifa hat die Ungarn für ihr Fehlverhalten bestraft. Nach diskriminierenden Äusserungen der Anhänger gegen englische Nationalspieler wurde Ungarn zu 2 Geisterspielen auf Fifa-Ebene und einer Geldstrafe in Höhe von 200'000 Schweizer Franken verurteilt.

Jude Bellingham und Raheem Sterling waren beim 4:0-Sieg der englischen Auswahl im WM-Quali-Spiel am 2. September 2021 in Budapest mit Affenlauten verhöhnt worden, in der Puskas-Arena waren zudem Bierbecher und Leuchtraketen aufs Feld geflogen.