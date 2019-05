«CR7» in Nations League dabei

Legende: Ein stetiger Unruheherd Cristiano Ronaldo beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Portugal und der Schweiz im Oktober 2017. imago images

Wie erwartet lässt sich Cristiano Ronaldo die Chance auf einen weiteren Titel mit Portugal nicht nehmen. Der Superstar von Juventus Turin figuriert im 23-Mann-Kader von Nationaltrainer Fernando Santos für den Halbfinal in der Nations League gegen die Schweiz. Das Spiel findet am 5. Juni in Porto statt.

Ronaldo dabei, ein Trio nicht

Ronaldo hatte im Herbst eine Nationalmannschaftspause eingelegt, war aber im März in den ersten beiden Spielen der EM-Qualifikation wieder dabei.

Nicht zum Aufgebot gehören dafür Cédric und João Mario (beide Inter Mailand) sowie André Silva (FC Sevilla). Sie gehörten in den letzten Jahren zum Stamm der Nationalmannschaft, waren in ihren Klubs zuletzt aber nur zweite Wahl.