Legende: Für sie geht es in der Nations League weiter Ajeti, Xhaka und Akanji (von links). Keystone

Stehen eigentlich inzwischen alle EURO-Teilnehmer für die Endrunde 2021 fest? Und wann soll das Turnier nun genau stattfinden? Wann geht die WM-Qualifikation los? Und wann wird in der Nations League gekickt?

Man kann aufgrund der zahlreichen, Corona-bedingten Verschiebungen und wegen der Vielzahl an Wettbewerben schnell den Durchblick verlieren. Deshalb liefern wir Ihnen eine Übersicht. So schaut das Programm – Stand Ende August 2020 – für die Nationalmannschaften der Uefa-Mitgliedsverbände bis Ende 2022 aus:

3. September bis 18. November 2020:

Gruppenphase in der Nations League

8. Oktober und 12. November 2020:

Playoffs um die letzten 4 Tickets für die EURO-Endrunde 2021

25. März bis 16. November 2021:

Gruppenphase in der WM-Qualifikation für die Endrunde 2022

11. Juni bis 11. Juli 2021:

EURO-Endrunde in 12 europäischen Städten

Irgendwann 2021:

Finalturnier (Final Four) in der Nations League. Datum und Austragungsort sind noch nicht bestimmt.

24. März bis 29. März 2022:

Playoff-Begegnungen für die WM-Endrunde 2022

Playouts Liga C der Nations League

21. November bis 18. Dezember 2022:

WM-Endrunde mit 32 Mannschaften in Katar

Daneben gibt es für die Nationalmannschaften vereinzelte Termine für Testspiele. So bestreitet beispielsweise die Schweizer Nati aktuell am 7. Oktober 2020 in St. Gallen eine Partie gegen Kroatien und am 11. November 2020 in Brüssel ein Spiel gegen Belgien.