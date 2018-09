Ein Schweizer in Diensten Kroatiens erlebte ein albtraumhaftes 100. Länderspiel und Debüt in der Nations League. Ivan Rakitic ging mit dem WM-Zweiten in Spanien mit 0:6 unter. Der Weltmeister von 2010 demontierte die Gäste nach allen Regeln der Kunst.

Spanien unwiderstehlich

Mitte der ersten Halbzeit eröffnete Saul Niguez in seiner Geburtsstadt Elche das Skore. Noch vor der Pause sorgte Marco Asensio mit Weitschüssen für zwei weitere Treffer - der erste landete direkt im Tor, der zweite via Latte und Goalie Lovre Kalinic.

Luis Enrique sah in seinem ersten Heimspiel als Nationaltrainer Spaniens die ganze Palette an Fussballkunst. Nach der Pause schloss Rodrigo einen schnellen Angriff zum 4:0 ab, Sergio Ramos verwertete einen Eckball mit dem Kopf, und Isco erhöhte dank einer herrlichen Finte auf 6:0.

Kroatien fehleranfällig

Die Kroaten zeigten sich ohne den verletzten Dejan Lovren und ab der 20. Minute ohne Sime Vrsaljko defensiv zu fehleranfällig. Die Regisseure Luka Modric und Rakitic wurden erfolgreich neutralisiert.