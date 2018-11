Mit dem 2:0-Heimerfolg über Frankreich haben es die Niederlande nun in den eigenen Füssen, den Gruppensieg in Pool 1 zu bewerkstelligen. «Oranje» reicht am kommenden Montag im Auswärtsspiel gegen Deutschland ein Punkt, um an Leader Frankreich vorbeizuziehen. Rang 1 berechtigt zur Teilnahme am Finalturnier im Juni 2019.

Deutschland steigt in League B ab

Für die Deutschen hingegen ist alles gelaufen. Das Team von Joachim Löw liegt sieglos und mit 5 Punkten Rückstand abgeschlagen auf Rang 3 und kann den Abstieg aus der League A nicht mehr verhindern.

Lloris verhindert Schlimmeres für den Weltmeister

Georginio Wijnaldum hatte die Niederlande kurz vor der Pause in Führung gebracht. In der Nachspielzeit stellte Memphis Depay per Penalty den Endstand sicher. Der Lyon-Spieler verwertete frech mit einem «Panenka».

Die Franzosen hatten es ihrem Schlussmann Hugo Lloris zu verdanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel. Er rettete sein Team mehrmals mit Glanzparaden vor einem weiteren Gegentreffer.