2 englische Aussetzer ebnen der Niederlande den Weg in den Final

Die Niederlande schlagen England im Halbfinal der Nations League mit 3:1 n.V. und spielen gegen Portugal um den Turniersieg.

England gibt die Partie in Guimaraes mit 2 Aussetzern in der Verlängerung aus den Händen.

Im Spiel um Rang 3 treffen die «Three Lions» auf die Schweiz.

John Stones schien in der 7. Minute der Verlängerung von allen guten Fussballgeistern verlassen. An der eigenen Strafraumgrenze streichelte er den Ball so lange, bis Memphis Depay nicht mehr anders konnte, als ihm das Spielgerät abzuluchsen.

Den folgenden Abschluss des Niederländers wehrte Jordan Pickford glänzend zur Seite ab, nur um dann machtlos den entscheidenden Gegentreffer zum 1:2 hinnehmen zu müssen. Quincy Promes’ Nachschuss plumpste via Kyle Walkers Bein ins Tor.

Doch damit nicht genug Slapstick: 6 Minuten später leitete Ross Barkley den Treffer zum 3:1-Schlussstand durch Promes mit einem kapitalen Fehlpass auf ähnlich kuriose Art und Weise ein, wie es zuvor Teamkollege Stones getan hatte.

De Ligt macht seinen Fehler wett

Die unterhaltsame Verlängerung entschädigte für eine zuvor eher lasche Partie. Die spielerisch über weite Strecken unterlegenen Engländer waren in der 1. Halbzeit nach einem von Matthijs de Ligt verschuldeten Elfmeter in Führung gegangen. Marcus Rashford behielt vom Punkt aus die Nerven (32.).

Abgesehen davon blieben die «Three Lions» vieles schuldig. Je länger die Partie dauerte, desto weiter zogen sie sich in die eigene Platzhälfte zurück und wurden in der 73. Minute dafür bestraft. De Ligt gelang nach einem Eckball der verdiente Ausgleich und die persönliche Wiedergutmachung.

Niederlande im Final – England gegen die Schweiz

Der Finaleinzug der Niederlande geht in Ordnung. Gegen Portugal dürfte sich die «Elftal» gute Chancen auf den ersten Titel seit 1988 ausrechnen (20:00 Uhr live auf SRF zwei). England derweil bestreitet am Sonntag gegen die Schweiz das Spiel um Platz 3 (14:30 Uhr live auf SRf info).

Pepe fehlt Portugal im Final Portugals Verteidiger Pepe steht seiner Mannschaft im Final der Nations League am Sonntag verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Der 36-Jährige vom FC Porto zog sich beim 3:1-Sieg im Halbfinal gegen die Schweiz einen Bruch des Schulterblatts zu. Er musste deshalb nach etwas mehr als einer Stunde ausgewechselt werden.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 06.06.2019, 20:10 Uhr