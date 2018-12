Das Duell zwischen der Schweiz und Portugal findet am 5. Juni in Porto statt. Den 2. Finalisten machen England und die Niederlande untereinander aus. Der Final sowie das Spiel um Platz 3 werden am 9. Juni ausgetragen. Dies ergab die Auslosung der Uefa in Dublin. Der Sieger des Final-4-Turniers erhält neben einem Pokal auch 7,5 Millionen Euro Preisgeld.

Revanche für EM-Quali?

Portugal, der Europameister von 2016, war zuletzt schon der Schweizer Gegner in der Qualifikation zur WM-Endrunde 2018. Dabei konnte die Schweiz ihr Heimspiel in Basel 2:0 gewinnen. Auswärts kassierte die Nati eine 0:2-Niederlage und musste sich mit Platz 2 in der Gruppe zufrieden geben. Die Qualifikation zur WM gelang schliesslich dank einem Sieg gegen Nordirland im Playoff.