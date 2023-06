Spanien sichert sich zum ersten Mal den Titel in der Nations League.

Die Iberer bezwingen im Final in Rotterdam Kroatien 5:4 nach Penaltyschiessen.

In der regulären Spielzeit und in der Verlängerung fallen keine Tore.

Für die Spanier ist es der erste Titel seit dem EM-Triumph 2012.

Aymeric Laporte hatte die Entscheidung in den Füssen. Doch im entscheidenden Moment flatterten dem Triple-Gewinner mit Manchester City die Nerven – als 10. Penaltyschütze beim Stand von 4:4 scheiterte der Verteidiger am Querbalken. So musste in dieser lange ausgeglichenen Partie auch das Penaltyschiessen in die Verlängerung.

Der riesige kroatische Support auf den Rängen in der «Badewanne» von Rotterdam witterte Morgenluft. Doch Sekunden später parierte Spanien-Goalie Unai Simon den Versuch von Bruno Petkovic und damit seinen 2. Elfmeter des Abends. Dani Carvajal machte kurz darauf mit dem Tor zum 5:4 alles klar für Spanien.

03:16 Video Goalie Simon hält doppelt, Carvajal sorgt für die Entscheidung Aus Sport-Clip vom 18.06.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 16 Sekunden.

Während Kroatien damit weiter auf den 1. Titel der Verbandsgeschichte warten muss, führt der neue spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente sein Team bei erster Gelegenheit zum Vollerfolg. «La Roja» ist nach Portugal (2019) und Frankreich (2021) der 3. Sieger der Nations League.

Fati fahrlässig, Modric monoton

Mit etwas mehr Effizienz hätte sich Spanien seinen 1. Titel seit der EM 2012 auch ohne Nachsitzen sichern können. Die Spanier waren über 120 Minuten gefährlicher. Bis zur Verlängerung kamen sie zu einer Handvoll guter Gelegenheiten. Die beste vergab der eingewechselte Ansu Fati in der 84. Minute, als er aus 5 Metern Kroatiens Routinier Ivan Perisic anschoss, der auf der Torlinie für seinen geschlagenen Keeper Dominik Livakovic rettete.

Den Kroaten fehlten trotz dem überragenden Mittelfeld um Captain Luka Modric die Ideen. In seinem 166. Länderspiel blieb der frühere Weltfussballer ohne den ganz grossen Einfluss, den er noch im Halbfinal gegen die Niederlande gehabt hatte. Routiniert und kämpferisch, aber ohne Genie reichte es Kroatien wieder nicht zum 1. Titel, den sich das in den letzten Jahren auf höchstem Niveau konstante Ensemble von Nationalcoach Zlatko Dalic verdient hätte.

Wie gross die Sehnsucht im kleinen Land nach der Krönung dieser Generation ist, zeigte sich nicht zuletzt auf den Rängen des Stadions De Kuip, wo sich rund 40'000 kroatische Anhänger eingefunden hatten und für eine Stimmung wie in Zagreb sorgten.

Italien schlägt die Niederlande im Spiel um Platz 3

Italien gewann gegen die Niederlande 3:2 und sicherte sich am Finalturnier Platz 3. Den Grundstein legten die Italiener mit einer effizienten 1. Halbzeit. Zwar hatten die Niederländer vor heimischem Publikum in Enschede mehr Ballbesitz, doch die Südeuropäer liessen nur eine nennenswerte Chance für das Heimteam zu. Auf der anderen Seite nutzten die Italiener die wenigen Möglichkeiten, die sich ihnen boten. Federico Dimarco (6.) und Davide Frattesi (20.) sorgten schon früh für die Tore.

In der 2. Halbzeit zeigten sich die Niederländer verbessert und kamen zu mehr Chancen als noch im ersten Umgang. Den Anschlusstreffer von Steven Bergwijn (68.) konterten die Italiener durch Federico Chiesa (72.) aber umgehend. Der neuerliche Anschlusstreffer durch Georginio Wijnaldum eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit kam zu spät.