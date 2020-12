Die Entscheidung um den Nations-League-Pokal fällt im kommenden Jahr in Italien. Die Uefa gab am Donnerstag bekannt, dass die 4 Partien des Finalturniers im San Siro in Mailand und im Juventus Stadium in Turin stattfinden werden.

Am 6. und 7. Oktober 2021 kommt es zu folgenden Halbfinal-Begegnungen.

Italien - Spanien

Frankreich - Belgien

Das Endspiel und das Spiel um Platz 3 finden beide am 10. Oktober statt.

Wer wird Nachfolger von Portugal?

2021 wird zum 2. Mal der Nations-League-Champion gekürt. Bei der Premiere 2019 in Portugal holte sich der Gastgeber die Trophäe.

Damals nahm auch die Schweiz an der Final Four teil. Das Team von Vladimir Petkovic unterlag Portugal im Halbfinal mit 1:3. Im Spiel um Platz 3 mussten sich die Schweizer im Elfmeterschiessen England geschlagen geben.