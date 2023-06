Legende: Sehnsucht nach einem Titel «Bondscoach» Ronald Koeman und seine «Elftal». Keystone/EPA/Koen van Weel

Das Team von Trainer Ronald Koeman eröffnet das Finalturnier der Nations League am Mittwoch in Rotterdam gegen Kroatien. Tags darauf duellieren sich im 2. Halbfinal in Enschede Spanien und Italien. Das Endspiel findet am Sonntag im Stadion De Kuip in Rotterdam statt.

Sende-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Finalturnier der Nations League können Sie wie folgt live auf SRF zwei und in der Sport App mitverfolgen: Mittwoch, 14.6., 20:30 Uhr: Niederlande – Kroatien

Niederlande – Kroatien Donnerstag, 15.6., 20:35 Uhr: Spanien – Italien

Spanien – Italien Sonntag, 18.6., 14:50 Uhr: Spiel um Platz 3 (nur in der Sport App)

Spiel um Platz 3 (nur in der Sport App) Sonntag, 18.6., 20 Uhr: Final

Koemans zweiter Anlauf

Die Leistungsträger Matthijs de Ligt und Stürmer Memphis Depay fehlen der Niederlande. Kroatien beklagt mit Josko Gvardiol einen gewichtigen Ausfall. Für die «Oranje» wäre es der erste Titel seit dem EM-Triumph 1988. Ronald Koeman, der Anfang Jahr seine 2. Amtszeit antrat, hatte die «Elftal» vor 4 Jahren in den Nations-League-Final geführt (0:1 gegen Portugal). «Jetzt haben wir vor Heimpublikum wieder die Möglichkeit und werden hoffentlich gewinnen», sagte der «Bondscoach».

02:13 Video Archiv: Erste Nations-League-Trophäe gehört Portugal Aus Sport-Clip vom 09.06.2019. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 13 Sekunden.

Zuletzt strauchelten die Niederlande. Koeman lancierte seine Amtszeit mit einem bitteren 0:4 bei Frankreich. Auch beim folgenden 3:0 gegen Gibraltar habe bei seinem Team der «Antrieb» gefehlt, gab er zu. Ein Sieg am heimischen Finalturnier würde wohl gehörigen Auftrieb geben.