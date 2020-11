Legende: Dürfen jubeln Die Italiener freuen sich über den Aufstieg. Keystone

Im Sommer 2021 wird die Schweizer Nati an der EM in der Gruppe A auf Italien, Wales und die Türkei treffen. Mehr als ein halbes Jahr vor dem geplanten Turnierstart präsentieren sich 2 Kontrahenten in guter Form. Ein Überblick:

Italien: Dank 2 Siegen zur Premiere

Bei der 2. Austragung der Nations League hat es Italien erstmals an das Final-Turnier der besten 4 Mannschaften geschafft. Dabei lieferte sich die «Squadra Azzurra» an den letzten beiden Spieltagen ein Fernduell mit den Niederlanden. Die Italiener, die nach 4 Runden einen Punkt Vorsprung aufgewiesen hatten, hielten dem Druck stand.

Die Niederlande erfüllten zwar ihre Pflicht mit 2 Siegen zum Abschluss. Italien wehrte diesen Angriff seinerseits mit 2:0-Erfolgen gegen Polen und Bosnien-Herzegowina souverän ab. In beiden Partien war das Team von Trainer Roberto Mancini klar besser. Domenico Berardi zeichnete sich in beiden Spielen als Torschütze aus. Die Italiener sind damit seit über 2 Jahren ungeschlagen.

Wales: Freude über Aufstieg

In der Liga B lieferten sich Wales und Finnland in der Gruppe 4 ein packendes Duell um Platz 1 und damit den Aufstieg in die oberste Klasse. Am 5. Spieltag verteidigten die Waliser die Tabellenführung dank einem 1:0-Heimsieg gegen Irland. Matchwinner war David Brooks in der 67. Minute per Kopfball.

In der abschliessenden «Finalissima» gegen die Finnen liess Wales dann nichts mehr anbrennen. Dank dem 3:1-Erfolg schaffte das Team von Trainer Ryan Giggs den Sprung in die Liga A. Harry Wilson, Daniel James und Kieffer Moore sicherten ihrem Team den Sieg.

Türkei: Schwerer Gang in Liga C

Am letzten Sonntag hatte die Welt für die Türkei noch gut ausgesehen. Nach einem 3:2-Heimsieg gegen Russland schien zumindest der Verbleib in der Liga B zum Greifen nah, die Reserve auf Schlusslicht Serbien betrug 3 Punkte.

In der letzten Runde mussten die Türken in Ungarn dann aber eine 0:2-Pleite einstecken. Weil Serbien zeitgleich Russland zu Hause mit 5:0 besiegte, fiel die Türkei noch auf Platz 4 zurück und steigt damit in die Liga C ab.