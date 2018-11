Ohne den langjährigen Abwehrchef Jerome Boateng nimmt die deutsche Nationalmannschaft den Abschluss des schwächsten Länderspieljahres seit Bestehen in Angriff. Der Bayern-Profi fehlt überraschend im Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw für die Duelle mit Russland am 15. November und 4 Tage darauf in der Nations League mit Erzrivale Niederlande. «Mit Jerome Boateng habe ich gesprochen. Ich bin davon überzeugt, dass auch ihm aktuell eine Pause gut tut», erklärte Löw.

Auch die italienische Nationalmannschaft verzichtet für die Nations-League-Partie gegen Portugal und das Testspiel gegen die USA auf prominente Namen. So fehlen im Aufgebot von Trainer Roberto Mancini die beiden Topstürmer Mario Balotelli und Andrea Belotti.