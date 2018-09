Der englische Nationalspieler Luke Shaw hat nach der heftigen Kopfverletzung, die er am Samstag beim 1:2 in der Nations League gegen Spanien im Londoner Wembley-Stadion erlitt, Entwarnung gegeben. «Mir geht es gut, und ich befinde mich in besten Händen. Ich bin ein Kämpfer und werde schon bald zurück sein», twitterte der 23-Jährige. Shaw war kurz nach der Halbzeit mit Dani Carvajal zusammengeprallt.

Superstar Mohamed Salah erzielte beim 6:0-Kantersieg der ägyptischen Nationalmannschaft im Afrika-Cup-Qualifikationsspiel gegen Niger zwar zwei Tore, verschoss allerdings auch zwei Elfmeter. Immerhin bescherten die «Pharaonen» ihrem neuen Trainer, dem Mexikaner Javier Aguirre, einen Traumeinstand.