Schiedsrichter Sandro Schärer und sein Team haben die Ehre, am 8. Juni in München den Nations-League-Final zu leiten.

Legende: Pfiff auch schon in der Champions League Sandro Schärer. Freshfocus/Marc Schumacher

Sandro Schärer wird im Final der Nations League von den Linienrichtern Jonas Erni und Stéphane De Almeida sowie von Fedayi San als Video Assistant Referee unterstützt. Nach dem Uefa Supercup, 5 Spielen in der Champions League, 4 Partien in der Europa League und 1 Partie in der Conference League sowie 3 Duellen in der Nations League seit Saisonbeginn wird das «Final Four» in München das nächste Saison-Highlight für Schärers Team.

«Das Aufgebot ist die Bestätigung dafür, dass sich die Hartnäckigkeit, der Fokus auf die internationale Karriere und die harte Arbeit für Sandros Team auszahlen. Wir freuen uns enorm über diesen nächsten Höhepunkt», sagt Daniel Wermelinger, Chef Spitzenschiedsrichter im Schweizerischen Fussballverband.

An der Endrunde der Nations League kommt es am 4. beziehungsweise am 5. Juni zu den Halbfinals Deutschland – Portugal in München und Spanien – Frankreich in Stuttgart. Die beiden Sieger ermitteln am 8. Juni in München den Gewinner der 4. Austragung des Wettbewerbs.

