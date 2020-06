Die Uefa hat am Freitag den definitiven Spielplan für die Vorrunde der kommenden Nations League bekannt gegeben. Die Schweiz startet am 3. September auswärts gegen die Ukraine, ehe das Team von Trainer Vladimir Petkovic drei Tage später Erzrivale Deutschland empfängt.

Am 10. Oktober ist die Partie in Spanien angesetzt, das Rückspiel gegen die Deutschen findet am 13. Oktober statt. Mit den Heimspielen gegen Spanien und die Ukraine am 14. respektive 17. November endet für die Schweiz die Vorrunde. Die vier Gruppensieger spielen vom 2. bis 6. Juni 2021 um den Titel.

Spielplan Die Schweizer Gruppe

Die Uefa hält damit an ihrem Plan fest, die Gruppenphase zwischen September und November auszutragen. «Durch die Bewahrung des internationalen Fensters im September wird verhindert, dass die Nationalmannschaften weiteren Schaden erleiden», hatte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin vergangenen Woche mitgeteilt.

Den Preis dieses Schadens würde andernfalls letztlich auch die Basis zahlen, erklärte Ceferin weiter: «Als Hüter des Spiels in ganz Europa können wir das nicht zulassen.»