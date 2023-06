Kroatien gewinnt in Rotterdam den spektakulären 1. Halbfinal der Nations League gegen die Niederlande 4:2 n.V.

Die «Elftal» trifft erst in der 6. Minute der Nachspielzeit zum 2:2 und rettet sich in die Verlängerung.

In dieser sorgen allerdings die Kroaten Petkovic und Modric für die Entscheidung.

Den Finalgegner Kroatiens machen Spanien und Italien am Donnerstag unter sich aus.

Die letzten Sekunden der 6. Nachspielminute in der regulären Spielzeit liefen, die Niederländer warfen bereits seit einer gefühlten Ewigkeit alles nach vorne, doch ohne Erfolg. Dann kam Noa Lang. Der erst 10 Minuten zuvor eingewechselte 23-Jährige behielt bei einem Tohuwabohu im kroatischen Strafraum die Übersicht und drosch einen herrenlosen Ball ins Netz. Der 2:2-Ausgleich für das junge niederländische Ensemble war Tatsache, das De Kuip in Rotterdam bebte.

00:49 Video In der 96.(!) Minute: Lang gleicht für die Niederlande aus Aus Sport-Clip vom 14.06.2023. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.

In der Verlängerung folgte dann aber der frühe und am Ende entscheidende Rückschlag für die Spieler und Fans von «Oranje»: Der ebenfalls spät eingewechselte Bruno Petkovic fasste sich aus 20 Metern ein Herz und traf mit einem platzierten Weitschuss zur erneuten Führung für Kroatien (98.). Mittels Foulpenalty sorgte Captain und Altmeister Luka Modric 8 Minuten später für das 4:2 und die definitive Entscheidung.

Ausgerechnet der vorherige Held Lang hatte zuvor aus spitzem Winkel vor dem offenen Tor noch den Ausgleich verpasst. Damit müssen die Niederländer weiter auf den ersten Titel nach dem EM-Triumph von 1988 warten. Kroatien zeigte derweil, dass es auch mit einem Durchschnittsalter von 29,5 Jahren und fünf Ü30-Spieler in der Startelf noch konkurrenzfähig ist. Am Sonntag spielt das Team von Trainer Zlatko Dalic um den Triumph in der Nations League und damit den ersten Titel in der Verbandsgeschichte.

Niederländer erst verspielt, dann unüberlegt

Die Niederländer waren offensiver in die Partie gestartet und belohnten sich nach einer guten halben Stunde dafür: Donyell Malen vollendete eine traumhafte Kombination seiner Offensiv-Partner zum 1:0. Erst in der 2. Halbzeit und mit gütiger Mithilfe des Gegners konnte Kroatien ausgleichen: «Elftal»-Stürmer Cody Gakpo hielt nämlich Modric im Strafraum zurück, worauf die Kroaten einen vertretbaren Penalty zugesprochen erhielten. Andrej Kramaric trat an und versenkte frech mit einem feinen Heber in die Mitte (55.).

Schliessen 00:35 Video Die Niederländer kombinieren traumhaft, Malen trifft zum 1:0 Aus Sport-Clip vom 14.06.2023. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden. 00:51 Video Gakpo hält Modric im Strafraum zurück, Kramaric verwandelt den Penalty frech Aus Sport-Clip vom 14.06.2023. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden. 00:42 Video Pasalic dreht die Partie zugunsten der Kroaten Aus Sport-Clip vom 14.06.2023. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Die Wende perfekt machte Mario Pasalic in der 72. Minute: Nach schöner Vorarbeit von Luka Ivanusec traf der Atalanta-Stürmer per Volley zur 2:1-Führung für seine Farben.

Sende-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den weiteren Verlauf des Finalturniers der Nations League können Sie wie folgt live auf SRF zwei und in der Sport App mitverfolgen: Donnerstag, 15.6., 20:35 Uhr: Spanien – Italien

Spanien – Italien Sonntag, 18.6., 14:50 Uhr: Spiel um Platz 3 (nur in der Sport App)

Spiel um Platz 3 (nur in der Sport App) Sonntag, 18.6., 20 Uhr: Final

Im anderen Halbfinal vom Donnerstag duellieren sich Spanien und Italien in Enschede. Der Sieger fordert die Kroaten am Sonntag im Endspiel erneut in Rotterdam. Zuvor spielen die Niederländer gegen den Verlierer um Platz 3.