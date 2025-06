Am Donnerstag duellieren sich Spanien und Frankreich um das zweite Final-Ticket in der Nations League. Die Ausgangslage ist durchaus brisant.

Spanien gegen Frankreich: Da war doch was mit Yamal und Rabiot?

Legende: Hatte Lamine Yamal im EM-Halbfinal nichts entgegenzusetzen Adrien Rabiot. Reuters/Annegret Hilse

Mit Spanien und Frankreich stehen sich am Donnerstag im zweiten Halbfinal der Nations League zwei europäische Schwergewichte gegenüber. In der aktuellen Fifa-Weltrangliste belegen «La Roja» und «Les Bleus» hinter Spitzenreiter Argentinien die Ränge 2 und 3.

Zudem steigt in Stuttgart auch das Duell zwischen zwei der drei bisherigen Nations-League-Champions. Die Franzosen entschieden 2020/21 die zweite Ausgabe für sich, die Spanier 2022/23 die bis anhin letzte.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Halbfinal-Duell in der Nations League zwischen Spanien und Frankreich am Donnerstag ab 20:50 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Rabiots Provokation geht nach hinten los

Prägender in Erinnerung als die jeweiligen Nations-League-Triumphe dürfte den meisten Fussball-Fans jedoch das Direktduell zwischen den beiden Topnationen an der EURO 2024 sein. Damals kreuzten sich die Wege von Spanien und Frankreich im EM-Halbfinal in München.

Bereits im Vorfeld der Partie war viel Zunder drin. So stichelte unter anderem Adrien Rabiot gegen Spaniens Wunderkind Lamine Yamal: «Er muss viel mehr leisten als bisher, wenn er im EM-Final spielen will. Es wird ungemütlich für ihn», sagte der französische Mittelfeldspieler.

Die Message kam definitiv bei Yamal an. Nachdem Frankreich durch Randal Kolo Muani früh in Führung gegangen war, erzielte der spanische Jungstar mit einem atemberaubenden Schlenzer den Ausgleich. Ausgerechnet Rabiot hatte Yamal nicht entscheidend am Abschluss hindern können.

Kurz darauf drehte Spanien durch Dani Olmo die Partie komplett und setzte sich mit 2:1 durch. Nach dem Schlusspfiff kam die Retourkutsche von Yamal an Rabiot: «Sprich jetzt, sprich jetzt», sagte der damals noch 16-Jährige in die TV-Kamera. Fünf Tage später – und am Tag nach dem 17. Geburtstag Yamals, krönte sich Spanien in Berlin mit einem 2:1-Erfolg gegen England zum Europameister.

Spanien will Final-Hattrick

Sowohl Yamal als auch Rabiot stehen für das bevorstehende Halbfinal-Duell in der Nations League wieder im Aufgebot. Es ist durchaus möglich, dass es auf dem Feld erneut zum einen oder anderen Zweikampf zwischen den beiden kommen wird. Auf provokative Aussagen vor der Partie hat Rabiot dieses Mal jedenfalls verzichtet.

Die Spanier streben ihre dritte Final-Teilnahme in der Nations League in Serie an. Für Frankreich wäre es der zweite Einzug ins Endspiel, nachdem man vor vier Jahren im Halbfinal Belgien ausschaltete, ehe im Final die Spanier mit 2:1 gebodigt wurden.

Nations League