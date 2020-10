Nach je einem verwandelten Foulpenalty – der gegen Belgien verhängte war fragwürdig – hiess es im Wembley in der Pause 1:1. Englands Siegtor zum 2:1 (65.) erzielte Mason Mount von Chelsea. Sein abgefälschter Schuss wurde für Goalie Simon zu einer unhaltbaren Bogenlampe.

Dank dem Heimsieg führen die Engländer die 2. Gruppe der League A bei Halbzeit an. Belgien liegt mit einem Punkt Rückstand auf Platz 2. Weiter ohne Zähler steht Island da. Die Nordländer kamen zuhause gegen Dänemark mit 0:3 unter die Räder.

Gruppe 3: Kroatien siegt, keine Tore in Paris

In der Gruppe 3 siegte Kroatien 4 Tage nach dem 2:1 im Testspiel in der Schweiz gegen Schweden mit dem gleichen Ergebnis. Andrej Kramaric erzielte nach einem Konter in der 84. Minute das Siegtor. Für die Kroaten war es nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen der erste Sieg.

Keinen Sieger gab es im 2. Spiel der Gruppe 3 zwischen Frankreich und Portugal. Das Duell Welt- gegen Europameister in Paris erfüllte die Erwartungen nicht und endete 0:0.

Gruppe 1: Polen und Italien endet torlos

Auch Italien kam in der Gruppe 1 auswärts gegen Polen nicht über ein 0:0 hinaus. In einem ereignisarmen Spiel in Danzig wäre den Gastgebern um Bayern-Stürmer Robert Lewandowski kurz vor Schluss beinahe noch der Lucky Punch gelungen, der Ball landete aber im Aussennetz.

Beim Gastspiel in Bosnien-Herzegowina mussten sich auch die Niederlande mit einem 0:0 begnügen. Für Frank de Boer war es das erste Pflichtspiel als neuer Bondscoach.

Dortmunds Haaland glänzt mit Hattrick

In der League B verhalf Erling Haaland Norwegen mit einem Hattrick zu einem 4:0-Sieg über Rumänien. Der Stürmer von Borussia Dortmund eröffnete das Skore in der 13. Minute und doppelte in der zweiten Halbzeit nach (64./74.). Haaland steht nun bei 6 Toren nach seinen ersten 6 Einsätzen für die Nationalmannschaft.