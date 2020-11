Alle Nati-Gegner an der EM 2021 feiern in der Nations League Siege: Italien gegen Polen, die Türkei gegen Russland, Wales gegen Irland.

Italien, nominell der stärkste Gruppengegner der Schweiz an der EM 2021, hat in der Nations League einen Prestigesieg gefeiert. Die «Squadra Azzurra» schlug zuhause Polen in Gruppe 1 der Liga A 2:0. Jorginho traf vom Penaltypunkt (27.), Domenico Berardi doppelte in der 83. Minute nach. Ein Tor von Lorenzo Insigne hatte nach 20 Minuten wegen Abseits nicht gezählt. Das Skore hätte auch höher zugunsten der dominierenden Gastgeber ausfallen können.

Im Parallelspiel der Gruppe bezwangen die Niederlande ohne Mühe Bosnien-Herzegowina 3:1. Zweimal Georginio Wijnaldum (6./13.) und Memphis Depay (55.) gleisten den ersten Sieg für «Bondscoach» Frank de Boer auf. Für Bosnien bedeutet die Niederlage den Abstieg in die Liga B.

Auch Türkei und Wales erfolgreich

Zuvor hatten schon die anderen beiden Schweizer Gruppengegner, die Türkei und Wales, beide Heimsiege gefeiert. Die Türken rangen Russland 3:2 nieder und feierten in der Liga B, Gruppe 3 ihren 2. Sieg. Denis Tscheryschew (11.) brachte die Russen zwar früh in Führung. Doch nachdem Andrei Semjonow in der 24. Minute mit Rot vom Feld flog, übernahm die Türkei das Spieldiktat und stellte bis zur 52. Minute auf 3:1. Daler Kusjajew (57.) konnte nur noch verkürzen.

Wales setzte sich seinerseits in der Liga B, Gruppe 4 zuhause gegen Irland durch. Das 1:0 bedeutete für die Waliser, die ein Toverhältnis von 4:0 aufweisen, den 4. Sieg im 5. Spiel. Holt Wales am Mittwoch zuhause gegen Finnland mindestens einen Punkt, steht für die «Drachen» der Aufstieg in der Nations League fest.