Kosovo in der Nations League

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Bekleckerte sich nicht mit Ruhm Edon Zhegrova bei seinem Abstecher zur kosovarischen Nationalmannschaft. Getty Images/Erkin Keci/Anadolu

Am Ursprung der Ereignisse lag eine 0:3-Heimpleite des Kosovo gegen Rumänien am vergangenen Freitag. Am Samstagabend sollen dann der Ex-Basler Edon Zhegrova (Lille), Torhüter Arijanet Muric (Ipswich Town) und Florent Muslija (Freiburg) das Teamhotel ohne Erlaubnis verlassen haben.

Während die Medien von einem Besuch eines Nachtclubs bis 2 Uhr morgens berichten, beteuert das Trio, lediglich gemeinsam zu Abend gegessen zu haben.

Ausschluss und Sieg

Der Ausflug hatte Konsequenzen: Trainer Franco Foda, der auch schon beim FCZ an der Linie gestanden hatte, strich die 3 Akteure aus dem Kader für das Spiel am Montagabend auf Zypern. Prompt gewann der Kosovo souverän mit 4:0.

Später wurde bekannt, dass Verbandspräsident Agim Ademi die 3 fehlbaren Spieler offenbar noch in der Nacht massiv bedroht haben soll. Gemäss eines kosovarischen Journalisten soll er zu ihnen gesagt haben: «Ich werde euch die Beine brechen, ich werde eure Karriere ruinieren!» Konfrontiert mit den Vorwürfen meinte Ademi lediglich: «Die Regeln müssen respektiert werden.»

Resultate Nations League League C Gruppe 2 mit Kosovo League C Gruppe 2 mit Kosovo