Kracher in der Nations League

Effiziente Belgier schlagen in der Nations League England auch wegen einem schönen Freistoss von Dries Mertens 2:0.

Den «Roten Teufeln» reicht am Mittwoch zuhause ein Remis zum Einzug ins Finalturnier.

Gegner ist dann Dänemark, das dank Doppelpacker Christian Eriksen Island 2:1 bezwingt.

Als die Belgier nach 45 Minuten im Stadion Den Dreef gegen England bereits 2:0 führten, war dies primär ein Produkt ihrer gnadenlosen Effizienz. Youri Tielemanns abgefälschter Schuss fand den Weg schon nach 10 Minuten ins englische Tor. Ein herrlicher Freistoss von Dries Mertens (24.) aus rund 20 Metern sorgte für die 2:0-Führung.

England war zwar durchaus bemüht, im letzten Angriffsdrittel jedoch oft zu umständlich und ohne zündende Idee. Die beste Gelegenheit vereitelte Belgiens Stürmerstar Romelu Lukaku. Harry Kanes Kopfball nach einem Corner (12.) klärte er ebenfalls per Kopf auf der Linie. Nach der Pause verwaltete Belgien den Vorsprung erfolgreich.

Legende: Highlight der Partie Dries Mertens schlenzt den Ball zum 2:0 für Belgien ins Tor. imago images

Überrascht Dänemark am Mittwoch?

Mit 12 Punkten in 5 Partien steht Belgien kurz vor dem Einzug ins Final-Four-Turnier. Am Mittwoch genügt gegen Dänemark ein Remis, um den Leaderplatz zu verteidigen. Die Dänen ihrerseits hielten mit einem 2:1 zuhause gegen Island die Chancen auf den Gruppensieg am Leben. Christian Eriksen avancierte mit zwei verwandelten Penaltys zum Matchwinner. Island, das immer noch keinen Punkt geholt hat, stand bereits vor der Partie als Absteiger der Gruppe 2 fest.