Spanien muss um den Einzug in die Endrunde der Nations League bangen. Die Iberer unterlagen in Kroatien 2:3.

Spanien kassierte in seinem letzten Gruppenspiel in Kroatien eine 2:3-Niederlage. Damit muss der Weltmeister von 2010 in der abschliessenden Partie im Wembley zwischen England und Kroatien auf ein Remis hoffen. Denn nur so verteidigen die Iberer Platz 1 und nur so ziehen sie als Gruppensieger in die Finalrunde (5. bis 9. Juni 2019) ein.

Bundesliga-Profis richten es für Kroatien

Spanien tat sich im Stadion Maksimir in Zagreb deutlich schwerer als beim furiosen 6:0-Coup im Hinspiel. Die von Trainer Luis Enrique nach dem WM-Achtelfinal-Aus umformierte Mannschaft konnte in der 1. Halbzeit aus 70 Prozent Ballbesitz kein Kapital schlagen: Nicht einen Schuss brachten die Spanier auf das gegnerische Tor.

In der 2. Halbzeit ging Kroatien in die Offensive und zweimal durch die Bundesliga-Profis Andrej Kramaric (54./Hoffenheim) und Tin Jedvaj (69./Leverkusen) in Führung. Spanien glich durch Daniel Ceballos (56.) und Sergio Ramos (78.) jeweils aus, ehe Jedvaj (90.+3) in der Nachspielzeit einen Abpraller zum 3:2 für Kroatien verwertete.