Der Länderspiel-Abend am Sonntag hatte einige Hingucker zu bieten. Hier die besten Szenen im Video.

Nach einem 1:1 auf den Färöer Inseln ist der Kosovo mit Trainer Bernard Challandes auch nach 4 Nations-League-Spielen weiter ungeschlagen. Besonders sehenswert war der Führungstreffer der Gäste durch Milot Rashica.

Wie man das Spiel schnell macht, zeigte Israels Torhüter Ariel Harush gegen Albanien. Während sich die Gäste erst noch sortieren mussten, erreichte Harushs Abstoss bereits Stürmer Tomer Hemed. Dieser bekundete keine Probleme, sein Team 1:0 in Führung zu bringen (Endstand 2:0).

Umsonst Schmerzen erleiden musste Mijat Gacinovic beim Gastspiel der Serben in Rumänien (0:0). Er wurde kurz vor der Pause von Gabriel Tamas' Fuss im Gesicht getroffen, worauf der Rumäne des Feldes verwiesen wurde. Den fälligen Elfmeter vergab Dusan Tadic aber kläglich.

Von glücklich zu brillant in weniger als 1 Sekunde: Das gab es beim Ehrentreffer der Schotten im Testspiel gegen Portugal (1:3) zu bewundern. Erst stolperten Gary Mackay-Steven und Graeme Shinnie den Ball in den Sechzehner, ehe Letzterer den Torschützen Steven Naismith herrlich per Hacke freispielte.