Legende: Keine Reise nach Rumänien Die norwegischen Spieler können am Sonntag nicht in Bukarest antreten. imago images

Das Spiel von Norwegens Nationalmannschaft am Sonntagabend in Bukarest ist wegen eines Corona-Falles in den eigenen Reihen abgesagt worden. Die Uefa teilte diesen Entscheid am späten Samstagabend auf ihrer Homepage mit.

Am Freitag war Aussenverteidiger Omar Elabdellaoui positiv getestet worden. Die einheimischen Gesundheitsbehörden verlangten daraufhin, dass sich die Mannschaft für 10 Tage in Quarantäne begibt.

Spieler wollten unbedingt antreten

Zuvor hatte der norwegische Fussballverband NFF darum gekämpft, trotz des positiven Tests innerhalb der Mannschaft nach Rumänien reisen zu können. In einem Brief an das Gesundheitsministerium schrieb der NFF: «Wir und nicht zuletzt die Spieler verlieren die Chance, uns für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, falls wir in der ersten Runde scheitern sollten.»

Laut den Uefa-Regeln wird nämlich Rumänien der Sieg zugesprochen, wenn Norwegen nicht antritt. Darüber wird nun die Uefa-Kontrollkommission entscheiden.