Englands Coach lobt vor dem Spiel am Sonntag die Schweizer Mannschaft und analysiert die Lage der «Three Lions».

Das sagte Coach Gareth Southgate an der Medienkonferenz in Guimaraes am Tag vor dem Spiel gegen die Nati über ...

Das Schweizer Team: «Sie operieren aus einer sehr starken Abwehr. Es ist eine erfahrene Mannschaft, die über die letzten Jahre sehr stabil agierte. Sie vertrauen ihrem Spielsystem. Ich mag ihre Spielphilosophie. Shaqiri und Xhaka sind Schlüsselspieler, aber auch alle anderen Akteure haben gerne den Ball. Das Trainer-Team macht einen hervorragenden Job. Die Schweiz hätte den WM-Viertelfinal eigentlich erreichen müssen.»

Spiel um Platz 3 als Kehrausspiel: «Wir haben ein wichtiges Spiel verloren. Nun gilt es, den vielen Fans hier etwas zurückzugeben. Für England ist kein Länderspiel ein Trainingsspiel.»

Angeschlagene Spieler: «Wir müssen das Team wohl auf einigen Positionen verändern. Chilwell, Rashford, Henderson und Delph sind angeschlagen. Es ist natürlich schwierig, in so kurzer Zeit auf Verletzungen zu reagieren.»

Die Niederlage gegen die Niederlande: «Wir waren ein paar Zentimeter vom Finaleinzug entfernt. Doch so viele Fehler darf man nicht begehen. Sie sind passiert, weil wir versucht haben, hinten herauszuspielen. Doch das müssen wir, sonst würden wir nie in irgendeinen Halbfinal kommen.»

Die Enttäuschung über das verpasste Endspiel: «Was immer auch am Sonntag passiert, wird unsere Enttäuschung nicht überdecken. Denn wir waren nahe dran, den Final zu bestreiten. Das haben wir nicht geschafft.»

Den VAR: «Die grossen Entscheidungen im Halbfinal und auch in der Champions League waren korrekt. Wir können uns also nicht beschweren. Ich persönlich sähe es allerdings lieber, wenn der Schiedsrichter entscheiden würde und man das akzeptiert. Ich verstehe aber, dass viele Leute über das Geld reden. Und wir leben in einer Welt mit viel Technologie, die man adäquat einsetzen will.»

