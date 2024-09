Die Niederlande und Deutschland trennen sich am 2. Spieltag der Nations League in Amsterdam 2:2.

Trotz Vorteilen im 1. Durchgang ging «Oranje» mit einem 1:2-Rückstand in die Pause. Kurz nach der Pause glich Denzel Dumfries zum 2:2-Endstand aus.

In der anderen Partie dieser Gruppe trennten sich Ungarn und Bosnien-Herzegowina 0:0.

Keine zwei Minuten waren in Amsterdam gespielt, als Tijjani Reijnders alleine auf Marc-André ter Stegen zulaufen durfte. Der Stürmer der AC Milan behielt die Nerven und vollendete eiskalt zwischen den Hosenträgern ter Stegens. Die Niederländer waren auch in der Folge die aktivere Mannschaft.

00:37 Video Traumstart Niederlande: Reijnders bringt die Gastgeber früh in Führung Aus Sport-Clip vom 10.09.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Deutschland seinerseits war während der 1. Halbzeit vom Gastgeber stark gefordert und bisweilen überfordert. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann befand sich im Hintertreffen und bereits drei Verteidiger waren verwarnt worden. Doch die Stimmung im deutschen Lager sollte sich in den 10 Minuten vor der Pause um 180 Grad drehen:

38. Minute: Bart Verbruggen kann Florian Wirtz’ abgelenkten Schuss mit einem starken Reflex abwehren, allerdings nur bis zu Denis Undav, der per Volley gekonnt vollendet. Dem deutschen Angriff ging ein haarsträubender Fehlpass Matthijs de Ligts voraus.

Bart Verbruggen kann Florian Wirtz’ abgelenkten Schuss mit einem starken Reflex abwehren, allerdings nur bis zu Denis Undav, der per Volley gekonnt vollendet. Dem deutschen Angriff ging ein haarsträubender Fehlpass Matthijs de Ligts voraus. 45.+3 Minute: Robert Andrich spielt einen magistralen Pass quer durch die Platzhälfte in den Lauf von David Raum. Dieser grätscht den Ball zur Mitte, wo Undav zum freistehenden Joshua Kimmich verlängert. Der neue Kapitän der Deutschen kann problemlos zum 2:1 einschieben.

Schliessen 00:55 Video Undav gleicht per sehenswertem Volley aus Aus Sport-Clip vom 10.09.2024. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden. 00:52 Video Undav legt Kimmich etwas glücklich das 2:1 auf Aus Sport-Clip vom 10.09.2024. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Dumfries' schneller Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel dauerte es keine 5 Minuten, bis die Niederländer wieder für Gleichstand in dieser Partie sorgen konnten. Brian Brobbey, der ein starkes Spiel zeigte, schirmte den Ball gekonnt ab und legte zu Denzel Dumfries, der nur noch einschieben musste. Zwei Minuten später (52.) verpasste Kai Havertz die neuerliche deutsche Führung nur ganz knapp, als er Raums Flanke aus wenigen Metern nicht im Tor unterbrachte.

00:51 Video Dumfries muss nach Brobbey-Querpass nur noch einschieben Aus Sport-Clip vom 10.09.2024. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Nach der Chance durch Havertz beruhigte sich das Spiel allmählich, die grossen Möglichkeiten blieben aus. Beide Teams wollten keine Risiken mehr eingehen und so blieb es beim 2:2. Chancen, dafür aber keine Tore gab es in der anderen Partie der Gruppe A3 zwischen Ungarn und Bosnien-Herzegowina. Damit stehen Deutschland und die Niederlande bei 4 Punkten, Ungarn und Bosnien-Herzegowina bei einem Punkt.

01:53 Video Zusammenfassung Ungarn – Bosnien-Herzegowina Aus Sport-Clip vom 10.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 53 Sekunden.

So geht es weiter

Im Oktober geht es weiter mit den Spieltagen 3 und 4 in der Nations League. Deutschland gastiert am 11. Oktober in Bosnien, die Niederlande in Ungarn. 3 Tage später empfangen die Deutschen «Oranje» in München.