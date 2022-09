Italien feiert in der Nations League im Direktduell um den Sieg in der Gruppe 3 einen 2:0-Erfolg in Ungarn.

Die Italiener nehmen im Juni 2023 am Finalturnier der 4 Gruppensieger der Liga A teil.

Ein verrückter Klassiker zwischen England und Deutschland endet 3:3. Alle Tore im Wembley fallen nach der Pause.

England dreht einen 0:2-Rückstand in eine 3:2-Führung, Deutschland kann aber doch noch ausgleichen. Die Vorentscheidung in einer attraktiven Partie zwischen Ungarn und Italien fiel unmittelbar nach der Pause. Ungarn, dem 1 Punkt zum Gruppensieg gereicht hätte, verpasste den 1:1-Ausgleich in einer unfassbaren Szene gleich 4-fach: Innert Sekunden rettete Gianluigi Donnarumma gleich dreimal mirakulös, einmal blockte Verteidiger Giovanni Di Lorenzo einen Abschluss.

00:22 Video Einmal, zweimal, dreimal, viermal: Ungarn vergibt Chancen im Multipack Aus Sport-Clip vom 26.09.2022. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Praktisch im Gegenangriff erhöhte Federico Dimarco auf 2:0 für die Gäste. Ungarn liess sich dadurch aber nicht abschrecken, doch Donnarumma – der beste Mann auf dem Platz – hielt mit weiteren Glanzparaden die Führung seines Teams fest.

Italien war in der 1. Halbzeit in der 27. Minute verdient in Front gegangen. Giacomo Raspadori profitierte von einem Aufbaufehler des Heimteams. Ex-FCZ-Spieler Wilfried Gnonto, der nach gut einer Stunde ausgewechselt wurde, hatte eine Rückgabe antizipiert und somit grossen Anteil am Treffer.

00:29 Video Gnonto leitet Italiens Führungstreffer ein Aus Sport-Clip vom 26.09.2022. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Dernière für Basel-Akteur Szalai

Für Captain Adam Szalai war es der letzte Auftritt im Dress von Ungarn. Der Spieler des FC Basel hatte vor wenigen Tagen seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekanntgegeben. Szalai bestritt seit seinem Debüt 2009 86 Länderspiele und erzielte 26 Tore.

Finalturnier im Juni 2023 Box aufklappen Box zuklappen Das Finalturnier mit den 4 Gruppensiegern findet vom 14. bis 18. Juni 2023 statt. Der Austragungsort wird in einer der 4 qualifizierten Nationen sein. Vor Italien hatten sich Kroatien und die Niederlande qualifiziert. Den letzten Platz machen Portugal und Spanien am Dienstag in der «Schweizer Gruppe» unter sich aus.

Grosses Spektakel im Klassiker England – Deutschland

Im Klassiker zwischen England und Deutschland ging es nur noch um Ruhm und Ehre – und darum, sich ein gutes Gefühl für die WM in Katar zu holen. England hatte schon vor dem abschliessenden Gruppenspiel als Absteiger festgestanden, Deutschland besass keine Chance mehr, sich Rang 1 zu holen.

Nach der Pause war im Wembley auch richtig was los. England, das in der 1. Halbzeit das bessere Team gewesen war, sah sich innert 5 Minuten einem 0:2-Rückstand konfrontiert. Ilkay Gündogan brachte Deutschland per Elfmeter in Front (62.), Kai Havertz doppelte mit einem herrlichen Schlenzer nach.

06:58 Video Zusammenfassung England – Deutschland Aus Sport-Clip vom 26.09.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 58 Sekunden.

England dreht Partie mit 3 Treffern in 11 Minuten

Dann hatte England magische 11 Minuten und drehte das Spiel durch Luke Shaw (72.), Mason Mount (75.) und Harry Kane (83./Elfmeter) komplett. Das sollte es aber noch nicht gewesen sein: 3 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit rettete erneut Havertz den Deutschen noch einen Punkt. Vize-Europameister England beendet die Nations-League-Kampagne damit ohne Sieg und steigt in die Liga B ab. Deutschland belegt mit einem Sieg, 4 Remis und einer Niederlage den 3. Rang.