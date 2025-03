Per E-Mail teilen

Deutschland zieht in der Nations League in den Halbfinal ein – und am Tag danach wird vor allem über einen Balljungen geredet: Noel Urbaniak wird nach dem 3:3 der DFB-Elf gegen Italien mit Lob überschüttet, erhält einen Ball mit Autogramm von Joshua Kimmich und darf zum Interview mit einem TV-Sender antraben.

Was war geschehen? Der Balljunge hatte das 2:0 in Dortmund gedankenschnell «vorbereitet». Während Italiens Keeper Gianluigi Donnarumma vor einem Eckball noch seine Vorderleute zusammenstauchte, warf Urbaniak von aussen einen Ball blitzschnell zu Jamal Musiala. Dieser sah in der Mitte Kimmich, welcher den Ball ins verwaiste Italien-Tor lenkte.

Der 15-jährige Balljunge selbst schilderte das «Zusammenspiel» mit Musiala wie folgt: «Wir hatten Augenkontakt, ich habe ihm den Ball sofort zugeworfen, dann ist das Tor passiert.» Zum Fussballmärchen passt, dass es seine Premiere als Balljunge gewesen war.

Sonderlob von Nagelsmann und Freikarte gegen Portugal

DFB-Sportchef Rudi Völler versprach Urbaniak «eine Freikarte beim nächsten Heimspiel» – also für das Halbfinale in München gegen Portugal im Juni. Von Trainer Julian Nagelsmann gab es ein Sonderlob dazu. «Von allen dreien, den Balljungen mit rein, dazu Josh und Jamal, war das absolute Weltklasse. Sehr schlau, unfassbar schlau, das machen sie sehr gut.»

