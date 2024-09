Was für ein Abend für Englands Stürmerstar Harry Kane im Wembley: Im Nations-League-Spiel gegen Finnland markierte der 31-Jährige beide Tore zum 2:0-Heimsieg und das in seinem 100. Einsatz für die «Three Lions». Kane ist der erste Engländer seit Wayne Rooney vor 10 Jahren, der diese Marke erreicht. Vom Rekordspieler, dem früheren Torhüter Peter Shilton, trennen ihn noch 25 Spiele. Englands Rekordtorschütze ist Kane bereits.

Kane mit Toren 67 und 68

Der Dosenöffner gelang vor allem in der ersten Hälfte enttäuschenden Engländern erst in der 57. Minute. Nach einem cleveren Zuspiel von Trent Alexander-Arnold brauchte es eine geniale Einzelaktion von Kane, der Finnlands Keeper Lukas Hradecky mit einem satten Schuss unter die Latte bezwang.

Die Vorentscheidung folgte etwa 20 Minuten später. Erneut brillierte Alexander-Arnold mit einem Schnittstellenpass, dieses Mal auf Noni Madueke. Der Flügelspieler in Diensten von Chelsea bediente per Aussenrist den sträflich ungedeckten Kane, der sofort abzog und die Kugel in der linken Ecke platzierte. Nach diesem Doppelpack steht der Torjäger von Bayern München nun bei 68 Länderspiel-Toren.

Griechen sind Leader

Trotz dem 2. Sieg im 2. Spiel führt England die Tabelle in der Gruppe B2 nicht an. Griechenland, das sich am Samstag mit 3:0 gegen Finnland durchgesetzt hatte, gewann die 2. Partie ebenfalls. In Dublin feierten die Griechen einen 2:0-Sieg – auch dort fielen beide Treffer nach dem Seitenwechsel.