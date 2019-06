Als die niederländische Nationalmannschaft die Gruppe für die Nations League zugeteilt bekam, rechneten wohl nur wenige damit, dass die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman in den Halbfinal einziehen würde. Mit Frankreich und Deutschland war die Gruppe A hochkarätig besetzt.

Doch die Niederländer straften ihre Kritiker Lügen und holten sich den Gruppensieg. Speziell vor eigenem Anhang sorgte die Mannschaft rund um die Abwehrpatrons Van Djik und De Light für positive Schlagzeilen. Gegen Deutschland resultierte ein 3:0-Sieg, Frankreich wurde mit 2:0 nach Hause geschickt.

England will einen Titel

England setzte sich in der Nations-League-Gruppenphase gegen Spanien und Kroatien durch. An der WM 2018 waren die «Three Lions» nach starkem Turnier im Halbfinal noch an den Kroaten gescheitert. Der Wunsch auf der Insel nach einem Titel ist nach der tollen WM-Kampagne nicht kleiner geworden.

Bei dem Kader, das Coach Gareth Southgate zur Verfügung steht, dürfte eine Trophäe nur noch eine Frage der Zeit sein. Neben gestandenen Stars wie Harry Kane stehen auch junge Talente wie Jadon Sancho oder Trent Alexander-Arnold im Kader.

Neuauflage eines CL-Final-Duells

Auf das Duell zwischen Angreifer Kane und Verteidiger Van Dijk darf man besonders gespannt sein. Im Champions-League-Final am vergangenen Samstag hatte der Niederländer im Dienste von Liverpool den Tottenham-Angreifer, der seine fehlende Spielpraxis nicht kaschieren konnte, komplett abgemeldet. Nun dürfte Kane auf Revanche sinnen.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 06.06.2019, 20:10 Uhr.