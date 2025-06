Torfestival in Stuttgart: Spanien ringt Frankreich nieder

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Spanien schlägt Frankreich in Stuttgart mit 5:4 und steht im Final der Nations League.

Die Franzosen kämpfen sich nach einem 1:5-Rückstand nochmals heran.

Im Endspiel vom Sonntag treffen die Spanier auf Portugal.

Vor knapp 11 Monaten standen sich Spanien und Frankreich im Halbfinal der EM in München gegenüber. Damals behielten die Iberer mit 2:1 die Oberhand. Nun kam es in Stuttgart zur Wiederauflage. Erneut war es ein Halbfinal, dieses Mal in der Nations League. Und erneut waren die Spanier für Frankreich zu stark.

Beide Teams zelebrierten erfrischenden Offensivfussball und sorgten so für ein Spektakel-Spiel. Trotz zwischenzeitlich klarer Führung blieb die Partie bis in die Schlusssekunden spannend, erst nach 95 intensiven Minuten stand der Finaleinzug Spaniens fest.

Bereits zu Beginn hatten beide Teams konsequent den Weg nach vorne gesucht. Nach einem Lattenschuss von Frankreichs Théo Hernandez (12.) sorgte ein Doppelschlag für die frühe Weichenstellung der Partie:

22. Minute: Lamine Yamal macht sich ein erstes Mal bemerkbar. Der Youngster bringt den Ball flach in den Strafraum, wo Mikel Oyarzabal clever auf Nico Williams weiterleitet. Dieser hat keine Probleme und trifft zum 1:0.

Lamine Yamal macht sich ein erstes Mal bemerkbar. Der Youngster bringt den Ball flach in den Strafraum, wo Mikel Oyarzabal clever auf Nico Williams weiterleitet. Dieser hat keine Probleme und trifft zum 1:0. 25. Minute: Wieder steht Oyarzabal im Zentrum. Mit einem Doppelpass lanciert er Mikel Merino, der frei vor dem Tor zum 2:0 einschiebt.

Frankreich versuchte noch vor der Pause zu reagieren. Doch weder die frischgebackenen Champions-League-Sieger Désiré Doué und Ousmane Dembélé, noch Kylian Mbappé vermochten die Spielanteile, die zweifelsohne vorhanden waren, in Tore umzumünzen.

Nächster Doppelschlag

Nach dem Seitenwechsel dauerte es dann keine 10 Minuten, bis die Partie entschieden war. Wieder schlugen die Spanier zweimal innert kürzester Zeit zu. Zuerst verwertete Yamal einen Penalty, nachdem er zuvor von Adrien Rabiot im Strafraum gelegt worden war (54.). Dann durfte mit Pedri ein weiterer Barcelona-Akteur sein Können zeigen. Ballmitnahme und Abschluss im Strafraum auf höchstem Niveau – das 4:0 in der 55. Minute.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Am Sonntag gibt es das Spiel um Platz 3 zwischen Deutschland und Frankreich (ab 14:50 Uhr) sowie den Final zwischen Portugal und Spanien (ab 20:10 Uhr) live auf SRF zwei zu sehen.

Aufgeben war für die stolzen Franzosen trotz des deutlichen Spielstands keine Option. Mbappé brachte die «Équipe Tricolore» mit einem verwerteten Foulpenalty nochmals ran (59.). Und als nach Yamals zweitem Treffer 8 Minuten später die Partie abermals entschieden schien, drehte Frankreich nochmals auf.

Ein Traumtor von Ryan Cherki (79.) und ein Eigentor von Dani Vivian (84.) brachten die Franzosen noch einmal bis auf zwei Tore ran. Der Sturmlauf für die Schlussminuten war eröffnet. Der französische Druck wurde hochgehalten, in der Nachspielzeit traf Randal Kolo Muani tatsächlich noch zum 4:5.

Ein letzter Freistoss in der Nachspielzeit wurde noch hoch in den Strafraum geschlagen. Spanien-Goalie Unai Simon kam heraus, fischte die Kugel aus der Luft und beendete damit die letzte Chance Frankreichs auf ein unglaubliches Comeback.

Spanien steht damit zum zweiten Mal in Folge im Final der Nations League und trifft dort auf Nachbar Portugal. Beide Länder haben das Turnier bereits einmal gewinnen können.

Übersicht Nations League