Italien und Frankreich lösen in der Gruppe 2 der obersten Nations-League-Abteilung jeweils das Ticket für die Viertelfinals.

Während Italien in Brüssel einen verdienten 1:0-Erfolg über Belgien feiert, muss sich Frankreich im schwach besuchten Hochrisikoduell mit Israel mit einem 0:0 begnügen.

In der Liga B erspielen sich England und Österreich Matchbälle für den Wiederaufstieg.

Liga A: Italien und Frankreich in den Viertelfinals

Italien hat in der Liga A der Nations League schon vor der letzten Runde den Einzug in die Viertelfinals fixiert. Das Team von Trainer Luciano Spalletti gewann im Koning Boudewijn Stadion in Brüssel 1:0. Den goldenen Treffer erzielte Sandro Tonali schon in der 11. Minute. Nachdem Maxim De Cuyper am Ball vorbeigeschlagen hatte, fand Giovanni Di Lorenzo in der Mitte Tonali. Der Newcastle-Stürmer konnte unbedrängt einschieben. Die Italiener fanden auch in der Folge die besseren Chancen vor, sündigten aber Mal um Mal im Abschluss. Für Belgien vergab in der Endphase Stürmerstar Romelu Lukaku einige gute Gelegenheiten. Wout Faes köpfelte an den Pfosten (83.).

Auch Frankreich steht vor dem Gipfeltreffen mit Italien unter den letzten Acht. In einem relativ müden Kick resultierte gegen Israel nur ein 0:0. Trainer Didier Deschamps hatte zum zweiten Mal in Folge auf die Dienste von Kylian Mbappé verzichtet. Die «Equipe Tricolore» dominierte die Partie, kam zu 22:3 Abschlüssen, war aber selten je gefährlich. Wegen der Angst vor Anschlägen hatten viele Zuschauer einen Stadionbesuch unterlassen. Nur rund 20'000 Fans fanden sich im Stade de France ein.

Zusammenstösse im Stadion Box aufklappen Box zuklappen Überschattet von kleineren Ausschreitungen ist das Hochrisikospiel zwischen Frankreich und Israel im Stade de France von Paris über die Bühne gegangen. Staatschef Emmanuel Macron musste auf der Tribüne mit ansehen, wie sich rund 50 Personen in der ersten Halbzeit des Nations-League-Spiels eine Rangelei in der Nordkurve lieferten.

Liga B: England und Österreich haben es in den eigenen Füssen

England hat in der Gruppe 2 den Wiederaufstieg in die höchste Abteilung der Nations League in den eigenen Füssen. Nach der 1:2-Heimspielpleite gegen Griechenland revanchierten sich die «Three Lions» auswärts und feierten einen wichtigen 3:0-Erfolg. Ollie Watkins (7.), ein Eigentor von Griechenland-Goalie Odisseas Vlachomidos (78.) und Curtis Jones mit der Hacke (83.) sorgten für das deutliche Resultat. Die Griechen müssen für den Gruppensieg im letzten Spiel bei Finnland gewinnen und auf irische Schützenhilfe im Duell mit England hoffen.

In der Gruppe 3 der Liga B kommt es in der letzten Runde im Aufstiegskampf zum Fernduell zwischen Österreich (zuhause gegen Slowenien) und Norwegen (zuhause gegen Kasachstan), die beide bei 10 Zählern halten. Im Falle einer finalen Punktegleichheit hätte Österreich wegen der Direktduelle die Nase vorne.

Das ÖFB-Team ging beim 2:0 in Kasachstan nach einer Viertelstunde durch Christoph Baumgartner in Führung. 8 Minuten später flog Aleksandr Marochkin wegen einer Notbremse vom Feld. Den anschliessenden Freistoss brachte Michael Gregoritsch im Tor unter. Trotz numerischer und spielerischer Überlegenheit kam Österreich zu keinem Tor mehr. Bei Norwegens klarem 4:1-Sieg in Slowenien steuerte Erling Haaland für einmal «nur» einen Treffer bei.