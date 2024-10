Deutschland gewinnt in der Liga A der Nations League das Topspiel der Gruppe 3 gegen die Niederlande mit 1:0. Damit ist dem DFB-Team das Viertelfinal-Ticket nicht mehr zu nehmen.

In der Gruppe 2 gewinnt Frankreich in Belgien mit 2:1. Tabellenführer bleiben aber die Italiener (4:1 gegen Israel).

Liga A, Gruppe 3: Leweling mit perfektem DFB-Debüt

Deutschland hat dank einem 1:0-Sieg gegen die Niederlande vorzeitig das Viertelfinal-Ticket gelöst. Matchwinner in München war ein Stürmer des VfB Stuttgart – allerdings nicht Deniz Undav. Dieser hatte das DFB-Team am Freitag in Bosnien-Herzegowina mit einem Doppelpack innert 6 Minuten zum Sieg geschossen, fehlte wegen muskulärer Probleme gegen die Niederländer aber kurzfristig.

Für ihn sprang Jamie Leweling in die Bresche. Der 23-Jährige feierte sein Debüt im DFB-Trikot und krönte dieses sogleich mit einem Treffer. Nach einer guten Stunde kam der Stuttgarter im Anschluss an einen Corner an den Ball und drosch das Leder aus rund 11 Metern wuchtig ins rechte obere Eck. Leweling hatte bereits nach 100 Sekunden über den vermeintlichen Führungstreffer gejubelt, dieser wurde aber wegen einer vom VAR ausgemachten Abseitsposition aberkannt.

Schliessen 01:02 Video Leweling drischt das Leder in die Maschen Aus Sport-Clip vom 14.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden. 01:15 Video Leweling trifft bei Debüt nach 1:40 Minuten – doch der VAR meldet sich Aus Sport-Clip vom 14.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

Die Niederlande kam nach einer überschaubaren ersten Halbzeit zwar besser in die Partie, offensiv konnte sich «Oranje» aber selten in Szene setzen. In der Schlussphase kamen die Gäste zu zwei guten Möglichkeiten. Eine davon – ein satter Schuss von Donyell Malen – parierte Oliver Baumann. Der Keeper der TSG Hoffenheim hütete mit 34 Jahren erstmals das Tor der Deutschen.

Liga A, Gruppe 3: Ungarn schliesst auf

Im anderen Spiel der Gruppe 3 setzte sich Ungarn auswärts bei Bosnien-Herzegowina durch. Dominik Szoboszlai (38./50.) erzielte in Zenica beide Tore. Dank dem ersten Sieg in der laufenden Kampagne kann Ungarn nun gar Anspruch auf einen Platz im Viertelfinal erheben. Punktemässig schloss man zu den Niederländern auf. Im November kommt es zuerst zum Direktduell, ehe zum Abschluss noch die Partie gegen Deutschland ansteht.

01:27 Video Zusammenfassung Bosnien-Herzeg. – Ungarn Aus Sport-Clip vom 14.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden.

Liga A, Gruppe 2: Frankreich mit 3 Punkten gut belohnt

Randal Kolo Muani avancierte in Abwesenheit von Kylian Mbappé zu Frankreichs Matchwinner. Der PSG-Stürmer traf in der 35. Minute vom Punkt zum 1:0 und war nach rund einer Stunde per Kopf für das 2:1-Schlussresultat zuständig. Belgien hätte vor eigenem Publikum durchaus einen Punkt verdient. Youri Tielemans hatte in der 23. Minute den Führungstreffer auf dem Fuss, setzte den Penalty jedoch übers Tor. Loïs Openda traf in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit zum Ausgleich. Die Schlussviertelstunde bestritten die Belgier nach einer gelb-roten Karte gegen Aurélien Tchouaméni in Überzahl, die jedoch ohne Ertrag blieb.

04:32 Video Zusammenfassung Belgien – Frankreich Aus Sport-Clip vom 14.10.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 32 Sekunden.

Liga A, Gruppe 2: Italien ohne Probleme

Nach der enttäuschenden EM-Kampagne bleibt Italien in der Nations League weiter auf Kurs in Richtung Finalturnier. Das Team von Trainer Luciano Spalletti feierte gegen Israel den 3. Sieg im 4. Spiel und grüsst in der Gruppe 2 weiter von der Spitze. In Udine eröffnete Mateo Retegui das Skore kurz vor dem Pausenpfiff per Penalty. In der 2. Halbzeit sorgten Giovanni Di Lorenzo (54./79.) und Davide Frattesi (72.) für klare Verhältnisse. Das Tor des Abends ging allerdings auf das Konto der Gäste: Mit einem direkt verwandelten Eckball verkürzte Mohammad Abu Fani zwischenzeitlich auf 1:2.

Schliessen 02:16 Video Zusammenfassung Italien – Israel Aus Sport-Clip vom 14.10.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 16 Sekunden. 00:26 Video Abu Fani verwandelt Eckball direkt Aus Sport-Clip vom 14.10.2024. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.