Portugal dreht gegen Schottland einen Rückstand und feiert in der Nations League den 2. Sieg im 2. Spiel.

Cristiano Ronaldo schiesst den entscheidenden Treffer in der 88. Minute.

Im anderen Spiel der Gruppe 1 in der Liga A setzt sich Kroatien zuhause gegen Polen mit 1:0 durch.

Am Freitag hatte Cristiano Ronaldo beim 2:1-Erfolg über Kroatien sein 900. Tor geschossen. Im 2. Spiel der Nations League sass der 39-jährige portugiesische Superstar zunächst nur auf der Bank. Und prompt tat sich Portugal im Estadio da Luz in Lissabon gegen Aussenseiter Schottland schwer. Bereits nach 7 Minuten brachte Scott McTominay die Schotten in Führung. Portugal konnte bis zur Pause trotz zahlreicher Chancen nicht mehr reagieren.

Reagiert hat allerdings Trainer Roberto Martinez und brachte zu Beginn der 2. Halbzeit Ronaldo. In der 54. Minute war es Bruno Fernandes, der den längst fälligen Ausgleich erzielte. Und 2 Minuten vor dem Ende erzielte Ronaldo Tor Nummer 901. Nach einer Hereingabe konnte er aus kurzer Distanz einschieben.

Legende: Einmal mehr Matchwinner für Portugal Cristiano Ronaldo. imago images/ValterxGouveia/SPP

Auch Kroatien siegt dank Altstar

Im zweiten Spiel der Gruppe A kam Kroatien zum 1. Sieg. Wie bei Portugal avancierte auch bei den Kroaten der unbestrittene Superstar zum Matchwinner. Luka Modric zirkelte den Ball einen Tag vor seinem 39. Geburtstag in der 52. Minute von knapp ausserhalb des Strafraums herrlich in den linken Winkel. Dank dem verdienten Sieg schlossen die Kroaten punktemässig zu den Polen auf. Diese hatte im ersten Spiel die Schotten auswärts 3:2 bezwungen.