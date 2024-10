England feiert in der Nations League in der Gruppe B2 einen 3:1-Erfolg über Finnland. Tabellenführer bleibt Griechenland.

Im Pool 3 der zweithöchsten Abteilung lässt Österreich zuhause Erling Haalands Norwegen keine Chance und siegt 5:1.

England hat erfolgreich auf die Niederlage gegen Griechenland reagiert. Das Team um Rückkehrer Harry Kane setzte sich in Helsinki gegen Finnland verdient 3:1 durch. Jack Grealish (18.) netzte nach perfektem Zuspiel von Lille-Legionär Angel Gomes, dessen Vater Gil einst beim FC Wil unter Vertrag stand, aus kurzer Distanz ein. In der zweiten Halbzeit erhöhten Trent Alexander-Arnold (74.) und Declan Rice (84.) auf 3:0, ehe die Finnen noch zum Ehrentreffer kamen. Mit dem dritten Sieg im vierten Spiel festigte die Mannschaft von Interimscoach Lee Carsley den 2. Platz in der Gruppe 2 der Liga B.

Griechenland unnachgiebig

Weiterhin makellos bleibt Griechenland. Nach dem Überraschungssieg über England im Wembley liess «Hellas» auch im Heimspiel gegen Irland nichts anbrennen. Das 2:0 war der 4. Sieg im 4. Spiel. Für die Tore sorgten Tasos Bakasetas (48.) und der 9 Minuten zuvor eingewechselte Petros Mantalos (91.). In der nächsten Runde gastiert England bei Leader Griechenland.

Arnautovic führt Österreich zu wichtigem Sieg

In der Gruppe B3 kämpft Österreich weiterhin um den Wiederaufstieg ins oberste Nations-League-Haus. In Linz gab es für die Equipe von Ralf Rangnick gegen Norwegen einen überzeugenden 5:1-Sieg. Während Erling Haaland in der Anfangsphase am Pfosten scheiterte, machte es Marko Arnautovic besser: Er traf herrlich von der Strafraumgrenze zum 1:0 (8.) Alexander Sörloth glich noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel drehte die ÖFB-Elf auf. Abermals Arnautovic per Penalty und anschliessend drei Kopfballtore zwischen der 58. und 71. Minute sorgten für den so klaren wie verdienten Erfolg.

Weil Slowenien in Kasachstan einen 1:0-Minisieg feierte, kommt es in der Gruppe zum grossen Zusammenschluss. Während die Kasachen auf einem Punkt sitzenbleiben, haben Österreich, Slowenien und Norwegen je 7 Zähler.

Liechtenstein bleibt sieglos

In der Liga D ist Liechtenstein in der Gruppe mit Gibraltar und San Marino auch nach drei Spielen ohne Sieg. Das Team von Trainer Konrad Fünfstück musste sich in der Gruppe D1 zuhause gegen Gibraltar mit einem 0:0 begnügen und wartet somit weiter auf den ersten Pflichtspielsieg seit 4 Jahren. Nicolas Hasler vergab in der 95. Minute einen Foulpenalty. Der Captain hatte noch am Donnerstag das Team aus dem Fürstentum mit dem 1:0 über Hongkong zum 1. Sieg nach 41 Partien geführt.