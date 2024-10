Schliessen 03:16 Video Zusammenfassung Polen – Portugal Aus Sport-Clip vom 12.10.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 16 Sekunden. 02:12 Video Zusammenfassung Kroatien – Schottland Aus Sport-Clip vom 12.10.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 12 Sekunden.

Portugal fährt im dritten Nations-League-Spiel den dritten Sieg ein. In Polen resultiert ein 3:1-Erfolg.

Im anderen Spiel der Gruppe 1 in der Liga A gewinnt Kroatien dank Andrej Kramaric und VAR-Glück gegen Schottland 2:1.

In der 78. Minute machte es Piotr Zielinski noch einmal spannend. Der Pole verkürzte zum 1:2 und bestrafte die überlegenen Portugiesen für ihren Chancenwucher davor. Das Heimteam traf in Warschau auch tatsächlich noch einmal, aber durch Jan Bednarek ins eigene Tor. Das 1:3 bedeutete die Entscheidung.

Cristiano Ronaldo traf auch im dritten Spiel der laufenden Nations-League-Kampagne. Das 2:0 in der 37. Minute war sein insgesamt 133. Tor im Trikot Portugals. Der 39-Jährige durfte sich bei Rafael Leao bedanken, der nach einem unwiderstehlichen Antritt nur den Pfosten getroffen hatte. Ronaldo musste danach nur noch einschieben.

Sehenswert war das 1:0 von Bernardo Silva (26.) gewesen. Bruno Fernandes legte nach einem Flankenball von Ruben Neves vor dem Tor mustergültig per Kopf ab, der Offensivspieler von Manchester City zeigte sich im Abschluss kompromisslos.

Schliessen 00:30 Video Ronaldo staubt nach Leaos Pfostenschuss ab Aus Sport-Clip vom 12.10.2024. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden. 00:32 Video «Manchester-Kombination» bringt Portugal die Führung Aus Sport-Clip vom 12.10.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Kroatien siegt glücklich

Erster Verfolger der makellosen Portugiesen ist Kroatien, das Schottland 2:1 schlug. Andrej Kramaric erzielte in der 70. Minute per Kopf das Siegtor. Schottland glich in der 95. Minute vermeintlich aus. Doch Che Adams, der das Eigentor eines kroatischen Abwehrspielers provoziert hatte, stand bei der Ballabgabe hauchdünn im Abseits. Nach VAR-Konsultation wurde der Treffer aberkannt, gleich darauf folgte der Schlusspfiff.

Ryan Christie hatte die Gäste nach einem haarsträubenden Querschläger von Luka Sucic in der 33. Minute in Führung geschossen. Die kroatische Reaktion folgte aber prompt. Nur drei Zeigerumdrehungen später gelang Igor Matanovic der 1:1-Ausgleich. Für die 21-jährige Sturmhoffnung von Eintracht Frankfurt war es das erste Länderspieltor im dritten Einsatz.

Saipis Kosovo-Debüt mit Licht und Schatten

In der Liga C feierte Amir Saipi beim 2:1-Auswärtssieg des Kosovo in Litauen ein siegreiches Debüt im Tor der Gäste. Bei Litauens Anschlusstor in der Schlussphase griff der Goalie des FC Lugano indes ins Leere. Für den Kosovo trafen Edon Zhegrova und Ermal Krasniqi.