Legende: Versuchte es auf spektakuläre Weise Cristiano Ronaldo blieb für einmal ohne persönlichen Torerfolg. imago images/PA Images

Portugal gibt beim 0:0 in Schottland erstmals in der laufenden Nations-League-Kampagne Punkte ab.

Im Parallelspiel der Gruppe 1 trennen sich Polen und Kroatien nach einem spektakulären Schlagabtausch 3:3.

Liga A: Schotten lassen sich nicht knacken

Portugal hat die vorzeitige Qualifikation für den Viertelfinal verpasst. Gegen Schottland musste sich der Tabellenführer in Glasgow mit einem torlosen Remis bescheiden. Spielerisch waren die Gäste über weite Strecken überlegen, konnten dies aber nicht in Tore ummünzen. Bruno Fernandes scheiterte in der 88. Minute am schottischen Keeper Craig Gordon, der den Punkt für sein Team mehr als einmal festhielt. Cristiano Ronaldo, der bisher in allen drei Nations-League-Spielen getroffen hatte, blieb für einmal ohne Torerfolg. Schottland hat nach 4 Länderspiel-Niederlagen in Serie immerhin eine fünfte verhindern können.

00:42 Video Gordon mit starker Reaktion Aus Sport-Clip vom 15.10.2024. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Neuer Modus mit Viertelfinals Box aufklappen Box zuklappen Die Viertelfinals sind neuer Bestandteil der Nations League. Sie werden zwischen den je 4 Gruppensiegern und -zweiten der Liga A in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die Sieger der 4 Duelle qualifizieren sich wiederum für das bekannte Final-Four-Turnier. Dessen Gastgeber wird, wie bei den vorherigen Austragungen, aus den 4 Teilnehmern ausgewählt.

Liga A: Kroatien verspielt Zwei-Tore-Vorsprung

Deutlich mehr los als in Glasgow war derweil in Warschau. Polen und Kroatien trennten sich nach einer wilden Partie mit 3:3. Nach der frühen Führung der Polen reagierten die Kroaten vehement und erzielten innert 6:20 Minuten gleich 3 Tore. Besonders sehenswert war dabei der 1:1-Ausgleich durch Borna Sosa. Nach einem geklärten Freistoss von Luka Modric traf dieser per Direktabnahme ins rechte Eck.

01:43 Video Traumtor inklusive: Kroatien trifft innert 6:20 Minuten dreifach Aus Sport-Clip vom 15.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 43 Sekunden.

Den Polen gelang noch vor dem Pausenpfiff der Anschlusstreffer, ehe Sebastian Szymanski (68.) die Partie ausglich. Danach musste Kroatien gar noch um den Punktgewinn bangen. Die letzte Viertelstunde mussten die Gäste nach dem Platzverweis gegen Dominik Livakovic in Unterzahl bestreiten. Der kroatische Keeper hatte den nach einer guten Stunde eingewechselten Robert Lewandowski beim Herausstürmen am Knie getroffen.

03:19 Video Zusammenfassung Polen – Kroatien Aus Sport-Clip vom 15.10.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 19 Sekunden.