Portugal läuft gegen Polen spät heiss und gewinnt in der Liga A der Nations League 5:1.

Weil Kroatien gleichzeitig bei Schottland 0:1 verliert, sind die Portugiesen Gruppensieger.

Liga A: Portugal dominant – Schottland mit 1. Sieg

Portugal – Polen 5:1

Auch dank eines Doppelpacks von Cristiano Ronaldo qualifizieren sich die Portugiesen vorzeitig für die Viertelfinals der Nations League. Die Mannschaft um den Superstar setzte sich nach einer deutlichen Leistungssteigerung gegen ein vor allem zu Beginn besseres Polen 5:1 durch.

Rafael Leao (59.), Ronaldo per Handelfmeter (72.) und spektakulär per Seitfallzieher (87.) sowie Bruno Fernandes (80.) und Pedro Neto (83.) schossen die Portugiesen in der 2. Halbzeit zum Sieg. Bei den Polen, für die Dominik Marczuk (89.) traf, fehlte Starstürmer Robert Lewandowski von Barcelona wegen Lendenwirbel-Problemen.

00:33 Video Immer noch für Spektakel gut: Ronaldo trifft per Fallrückzieher Aus Sport-Clip vom 15.11.2024. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Schottland – Kroatien 1:0

In einem über weite Strecken müden Kick wehrten sich die Schotten spät, aber erfolgreich gegen den frühzeitigen Abstieg. Dank einem Abstauber-Tor des eingewechselten John McGinns (86.) siegte Schottland gegen Kroatien 1:0. Die Gäste hatten sich kurz vor der Halbzeit selber dezimiert: Petar Sucic flog mit Gelb-Rot vom Platz. Damit bleibt der Kampf um das 2. Viertelfinal-Ticket hinter Portugal offen.