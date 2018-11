Mehrere Nationalteams beschlossen am Sonntag die Nations-League-Kampagne. An sehenswerten Szenen mangelte es nicht.

In der zweithöchsten Liga der Nations League war in Österreichs Gruppe bereits vor der letzten Partie alles entschieden. Bosnien-Herzegowina stand als Aufsteiger fest. Österreich gestand dem punktelosen Nordirland dennoch kein Erfolgserlebnis zu.

Für die Entscheidung sorgte Valentino Lazaro erst spät, dafür umso bemerkenswerter: Sein Schuss in den Winkel zum 2:1-Endstand war der krönende Abschluss eines Konters nach einer Balleroberung David Alabas im Mittelfeld.

Etwas schwerer taten sich in der Liga D Moldawien und Luxemburg. Beim Stand von 1:1 vergaben die Nummern 171 respektive 84 der Fifa-Weltrangliste beste Chancen auf den Sieg:

Dass es auch anders geht, hatte Stefano Bensi mit dem 1:1 in der 70. Minute bewiesen. Der Stürmer von Fola Esch traf via Lattenunterkante. Luxemburg nützte der Punkt in der Endabrechnung nichts: Weissrussland steigt dank eines Sieges über San Marino in die Liga C auf.