Die Auslosung der Viertelfinals der Nations League in Nyon hat spannende Duelle hervorgebracht.

Legende: Müssen gegen Italien ran Deutschland-Trainer Julian Nagelsmann und Offensivspieler Florian Wirtz. imago images/Ulmer/Teamfoto

Drei Tage nach dem Abschluss der Gruppenphase der Nations League sind am Freitag in Nyon die Viertelfinals ausgelost worden. Im Kampf um einen Platz bei den Final Four kommt es zu hochkarätigen Duellen. Deutschland misst sich mit Italien, Europameister Spanien trifft auf die Niederlande.

Neuauflage des WM-Finals 2018

Frankreich und Kroatien stehen sich in der Neuauflage des WM-Finals von 2018 gegenüber. Dänemark fordert Portugal hinaus. Die Viertelfinals werden in Hin- und Rückspiel entschieden und finden am 20. und 23. März statt.

Auch die Halbfinal-Paarungen stehen bereits fest. Der Sieger der Begegnung Deutschland gegen Italien bekommt es mit dem Gewinner zwischen Dänemark und Portugal zu tun. Spanien oder die Niederlande spielen gegen Frankreich oder Kroatien.

Auslosung Nations League Box aufklappen Box zuklappen Viertelfinals Liga A (20./23.3.):

Italien – Deutschland

Dänemark – Portugal

Niederlande – Spanien

Kroatien – Frankreich Play-offs Liga A/B (20./23.3.):

Türkei – Ungarn

Ukraine – Belgien

Österreich – Serbien

Griechenland – Schottland Play-offs Liga B/C (20./23.3.):

Kosovo – Island

Bulgarien – Irland

Armenien – Georgien

Slowakei – Slowenien Play-offs Liga C/D (26./31.3.):

Gibraltar – Lettland

Malta – Luxemburg