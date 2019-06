Steve von Bergen ist bei der Nations League in Portugal erstmals als Co-Kommentator für RTS unterwegs. Im Audiobeitrag erzählt er aus seinem neuen Leben.

Neu in der Rolle des Experten

Der Perspektivenwechsel kam flugs zustande. Vor 2 Wochen noch erlebte Steve von Bergen, jüngst mit den Berner Young Boys 2-facher Schweizer Meister, seine letzte Sternstunde als Aktiv-Fussballer.

Der Romand, der am Montag seinen 36. Geburtstag feiern kann, hat auch 50 Nati-Spiele in den Knochen. Das grosse Wissen und den reichen Erfahrungsschatz nutzt der frühere Innenverteidiger bei seiner neuen Aufgabe als Co-Kommentator für das Westschweizer Fernsehen.

Im Radio-Beitrag oben erzählt Von Bergen aus seinem neuen Alltag. Er verrät: «Wenn ich morgens erwache, habe ich manchmal immer noch das Gefühl, Fussballer zu sein. Ich frage mich dann, wann das nächste Training ansteht.»

Konzentration auf Spiel um Rang 3

Doch diese Zeiten sind passé. Stattdessen hat Von Bergen nun folgenden nächsten Pflichttermin: Am Sonntag ab 15:00 Uhr (live bei SRF zwei) ist seine Meinung gefragt, wenn die Schweizer Nati in Guimaraes in der Nations League gegen England um Rang 3 spielt.