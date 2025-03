Per E-Mail teilen

Legende: Beim letzten Auftritt Kylian Mbappé wird gegen Belgien (2:0) nach einer guten Stunde ausgewechselt. Reuters/Sarah Meyssonnier

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps setzt nach sechs Monaten Pause im Viertelfinal der Nations League wieder auf Superstar Kylian Mbappé. Bei den Spielen gegen Kroatien am 20. und 23. März sei Ausnahmestürmer Mbappé wieder als Captain dabei, sagte Deschamps bei der Vorstellung des Kaders für das Duell.

Seit Oktober war Mbappé bei «Les Bleus» abwesend gewesen. «Er hat das Recht, eine Phase zu haben, in der es ihm nicht so gut geht», hatte Deschamps vor einigen Wochen gesagt. Abseits des Platzes war Mbappé im vergangenen Herbst aufgrund von Vergewaltigungsermittlungen unter Druck geraten. Diese wurden im Dezember aber aus Mangel an Beweisen eingestellt.

Auch Goretzka gibt «Comeback»

Deutschland-Trainer Julian Nagelsmann holt derweil Bayern-Profi Leon Goretzka nach 16 Monaten zurück in die Nationalmannschaft. Der 30-Jährige, den Nagelsmann vor einem Jahr bei seinem grossen personellen Umbruch für die Heim-EM 2024 aussortiert hatte, zählt zum Kader für den Nations-League-Viertelfinal gegen Italien.

Nations League