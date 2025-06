Portugal schlägt Deutschland in München im Nations-League-Halbfinal mit 2:1 und steht nach 2019 zum 2. Mal im Endspiel.

Den entscheidenden Treffer markiert Cristiano Ronaldo nach 68 Minuten.

Den 2. Finalisten ermitteln am Donnerstagabend Spanien und Frankreich.

Er kann es auch mit 40 Jahren und 2 Saisons in Saudi-Arabien noch: Der unverwüstliche Cristiano Ronaldo hat Portugal gegen Deutschland in den Final der Nations League 2024/25 geschossen. In seinem 220. Länderspiel für die Lusitaner stand der Superstar nach 68 Minuten goldrichtig und schob eine perfekte Vorlage von Nuno Mendes aus kurzer Distanz ein. Es war sein bereits 137. Länderspieltreffer.

Damit steht die Equipe von Trainer Roberto Martinez wie bei der Erstaustragung der Nations League 2018/19 im Final. Damals hatte sich Portugal im Halbfinal mit 3:1 gegen die Schweiz durchgesetzt und anschliessend das Turnier gewonnen.

Ein Dreifachwechsel bringt die Wende

Die Portugiesen verdienten sich den Einzug ins Endspiel vom Sonntag (ebenfalls in München) dank einer klaren Leistungssteigerung nach der Pause. Zwar geriet der Europameister von 2016 kurz nach der Pause nach einem Kopfballtreffer von Florian Wirtz – seinem erst 2. Tor dieser Art in seiner Karriere – in Rücklage (48.).

Doch dann tätigte Martinez in der 58. Minute einen Dreifachwechsel und brachte unter anderem Francisco Conceicao. Und lediglich 5 Minuten später schlug der Juve-Akteur schon zu: Conceicao zog von rechts zur Mitte und schlenzte den Ball mit links aus rund 22 Metern herrlich in die weite Ecke. Marc-André ter Stegen im Tor der Deutschen, der eine starke Partie und einige gute Paraden zeigte, streckte sich vergebens.

In der Schlussphase war bei Deutschland der Wille zwar erkennbar, zu vielen Möglichkeiten kam das Team von Julian Nagelsmann hingegen nicht mehr. Wenig fehlte einzig in der 82. Minute, als ein Abschluss von Karim Adeyemi am Pfosten landete.

Wieder keine deutsche Final-Beteiligung in München

So aber gibt es in München abermals kein «Finale dahoam». Dieses hatten in dieser Saison schon die Bayern in der Champions League angestrebt, waren dann aber im Viertelfinal an Inter Mailand hängengeblieben.

Nach der 1. Niederlage seit der Heim-EM für die DFB-Elf, bei der Captain Joshua Kimmich sein 100. Länderspiel bestritt, ist klar, dass es in der 4. Austragung keinen neuen Nations-League-Champion geben wird. Im anderen Halbfinal am Donnerstagabend in Stuttgart stehen sich mit Spanien und Frankreich nämlich die Sieger der Jahre 2023 respektive 2021 gegenüber.

