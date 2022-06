Schliessen 02:39 Video England – Italien Aus Sport-Clip vom 11.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 39 Sekunden. 04:19 Video Ungarn – Deutschland Aus Sport-Clip vom 11.06.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 19 Sekunden. 02:19 Video Niederlande – Polen Aus Sport-Clip vom 11.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 19 Sekunden. 02:26 Video Wales – Belgien Aus Sport-Clip vom 11.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 26 Sekunden.

2 Unentschieden: Italien (0:0 in England) führt die Nations-League-Gruppe 3 nach 3 Spielen weiter vor Ungarn (1:1 gegen Deutschland) an.

Auch Wales – Belgien (1:1) und Niederlande – Polen (2:2), die Partien der Gruppe 4, enden mit einer Punkteteilung. Liga A, Gruppe 3: Remis bei England – Italien und Ungarn – Deutschland

England – Italien 0:0

Chancen für Tore hätte die Partie eigentlich genügend gehabt. Alleine in der 2. Halbzeit scheiterten der Reihe nach Matteo Pessina (48.), Raheem Sterling (52./55.), Giovanni Di Lorenzo (62.), FCZ-Flügel Wilfried Gnonto (70.) und Harry Kane (79.) trotz guten Möglichkeiten. In Hälfte 1 war zuerst England, später Italien das bessere Team gewesen. Weil die Gäste aber einen haarsträubenden Fehler von Italien-Goalie Gianluigi Donnarumma nicht nutzen konnten (5.), Mason Mount nur die Latte traf (9.) sowie die Gäste in Wolverhampton vor der Pause mehrere Möglichkeiten ungenutzt liessen, endete die Partie letztlich torlos.

Ungarn – Deutschland 1:1

Ungarn schockte Deutschland in der Puskas Arena früh: Zsolt Nagy verwandelte einen Abpraller aus kurzer Distanz (6.). Nur 3 Minuten später zeigte der Deutsche Jonas Hofmann, dass er in Torlaune ist: Wie bereits beim Remis gegen England beim letzten Spiel war er für den einzigen deutschen Treffer verantwortlich. Er kam dem herauseilenden Torwart Peter Gulacsi zuvor. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass Ungarn diesen Punkt in keinster Weise gestohlen hatte, bei den Schüssen aufs Tor lag das Verhältnis bei 7:1 für die Hausherren.

Liga A, Gruppe 4: Niederlande und Belgien können auch nicht gewinnen

Niederlande – Polen 2:2

Bis zur 51. Minute trauten die Zuschauer im Feyenoord Stadium in Rotterdam wohl ihren Augen nicht. Die Hausherren hatten deutlich mehr vom Spiel, doch die Gäste aus Polen führten dank Treffern von Matty Cash (18.) und Piotr Zielinski (49.) mit 2:0. Die Niederländer stemmten sich gegen die erste Niederlage in der laufenden Nations-League-Kampagne – und wie! Innert weniger als drei Minuten sorgten Davy Klaasen (51.) und Denzel Dumfries (54.) für den Ausgleich. Es hätte für «Oranje» sogar noch besser kommen können, aber Memphis Depay setzte einen Handspenalty an den Pfosten (90.+1). Und so gelang es den Polen, sich nach der 1:6-Schmach gegen Belgien vom letzten Mittwoch zumindest resultatmässig zu rehabilitieren.

Wales – Belgien 1:1

Wie schon im Duell mit den Niederlanden vor drei Tagen fand Wales gegen Belgien den Weg auf die Resultattafel spät. Anders als gegen «Oranje», das in der 94. Minute noch den 2:1-Siegtreffer erzielt hatte, blieb es gegen die «Roten Teufel» in Cardiff beim 1:1. Brennan Johnson traf in der 86. Minute für die Gastgeber. Bis dahin hatten die Belgier dank dem Tor von Youri Tielemans (50.) mit dem 2. Sieg der laufenden Nations-League-Kampagne geliebäugelt. Für die Waliser ist es der 1. Punktgewinn, nachdem sie zuvor Polen und den Niederlanden je mit 1:2 unterlegen waren.

Weitere Spiele:

