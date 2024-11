Legende: Held des Abends Lucas Digne, der Präzisions-Schütze. Imago Images/Giuseppe Maffia

Frankreich gewinnt in der Nations League in Italien 3:1 und überholt die «Squadra Azzurra» noch.

England steigt dank einem 5:0-Heimsieg gegen Irland als Gruppensieger in die höchste Liga auf.

Norwegen schlägt Kasachstan dank 3 Toren von Superstar Erling Haaland 5:0 und schafft die Promotion auf Kosten Österreichs ebenfalls.

Liga A – Gruppe 2: Frankreich überholt Italien noch

Italien – Frankreich 1:3

Israel – Belgien 1:0

Auf den letzten Drücker hat Frankreich den Gruppensieg in der Gruppe A2 noch geholt. Nach der 1:3-Hinspielpleite wendete die «Equipe Tricolore» das Blatt mit demselben Ergebnis im Rückspiel in Mailand noch. Dank der besseren Tordifferenz schliesst Frankreich die Gruppe als Leader ab. Ohne Superstar Kylian Mbappé sorgten Adrien Rabiot mit einem Doppelpack (3./65.) und Lucas Digne (33.) für die französischen Tore. Italiens Anschlusstreffer durch Andrea Cambiaso (35.) war zu wenig. Gefeierter Mann war Aston-Villa-Verteidiger Digne, dessen direkter Freistoss genau im Lattenkreuz landete. Für den 31-Jährigen war es im 50. Länderspiel das 1. Tor – und was für eines. Im Parallelspiel unterlag Belgien Israel mit 0:1, verteidigte aber Platz 3. Belgien wartet damit seit fünf Spielen auf einen Sieg.

Legende: Den irischen Abwehrriegel geknackt England (im Bild Anthony Gordon) steigt in die A-Liga der Nations League auf. Keystone/Kin Cheung

Liga B – Gruppe 2: England sichert sich Platz 1

England – Irland 5:0

Finnland - Griechenland 0:2

Die Geschichte vom Ketchup-Effekt ist schon oft erzählt worden. Bei Englands 5:0-Erfolg über Irland passte aber dennoch kein anderes Bild besser. Bis zur 51. Minute hielten die «Boys in Green» im Wembley das 0:0, dann foulte Liam Scales im eigenen Strafraum Jude Bellingham, verschuldete so einen Penalty und sah obendrein noch Gelb-Rot. Den fälligen Strafstoss verwandelte Harry Kane – und 26 Minuten später hiess es bereits 5:0. Dank den 3 Punkten hielt sich England Verfolger Griechenland vom Leib. Die punktgleichen Hellenen gewannen zwar in Finnland ebenfalls, konnten die «Three Lions» aber nicht mehr überholen, haben in den Playoffs aber noch eine zweite Chance.

Liga B – Gruppe 3: Österreich kassiert späten Genickschlag

Österreich – Slowenien 1:1

Norwegen – Kasachstan 5:0

Die direkte Rückkehr in die Liga A verpasst hat Österreich. Das lange überlegene Team von Trainer Ralf Rangnick kam in Wien nicht über ein 1:1 gegen Slowenien hinaus. Adam Gnezda Cerin vermieste der Alpenrepublik mit seinem Ausgleich in der 81. Minute den Aufstieg noch. Österreich musste sich so von Norwegen überholen lassen, das mit Kasachstan keine Mühe bekundete und 5:0 siegte. Erling Haaland steuerte drei Treffer bei. Es waren die Tore 36, 37 und 38 für den 24-Jährigen im erst 39. Länderspiel.

