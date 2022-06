Frankreich kommt auch im 2. Nations-League-Spiel zu keinem Vollerfolg. Gegen Kroatien setzt es ein 1:1 ab.

Das 2. Spiel der Gruppe 1 in der Liga A zwischen Österreich und Dänemark ist mit 90-minütiger Verspätung angepfiffen worden. Am Ende jubeln die Dänen.

In der Liga B (Gruppe 2) trennen sich auch Island und Albanien unentschieden.

Liga A, Gruppe 1: Wieder kein Sieg für Frankreich

Kroatien – Frankreich 1:1

Kroatien hat sich von der blamablen Vorstellung vom vergangenen Freitag zuhause gegen Österreich (0:3) einigermassen erholt. Vor erneut heimischem Anhang, diesmal in Split, kam die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic gegen Frankreich zu einem 1:1-Remis. Bis zur 83. Minute liefen die Kroaten jedoch einem Rückstand hinterher, ehe Andrej Kramaric einen Foulpenalty verwandelte. Adrien Rabiot hatte die «Equipe Tricolore» in der 52. Minute nach schöner Vorarbeit von Wissam Ben Yedder in Führung geschossen. Frankreich-Coach Didier Deschamps schonte einige seiner Starspieler; Karim Benzema, Kylian Mbappé und Kingsley Coman sassen auf der Bank, Antoine Griezmann (ab 62.) kam zu einem Teileinsatz. In der Tabelle der Gruppe A liegen die beiden Topnationen auf den Plätzen 3 (Frankreich) und 4 (Kroatien).

Schliessen 00:31 Video Kramaric erwischt Maignan vom Punkt aus Aus Sport-Clip vom 06.06.2022. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden. 00:38 Video Eiskalt verwandelt: Rabiot bringt Frankreich in Front Aus Sport-Clip vom 06.06.2022. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Liga B, Gruppe 2: Island bleibt ungeschlagen

Island – Albanien 1:1

Island hat im 2. Spiel der Nations League das 2. Unentschieden ergattert. Die Nordeuropäer kamen in Reykjavik zu einem 1:1. Taulant Seferi brachte die Gäste nach einer halben Stunde nach einer unübersichtlichen Szene im Strafraum in Front. Die Hausherren, die in der 2. Halbzeit mehr vom Spiel hatten, kamen kurz nach dem Pausenpfiff zum Ausgleich. Jon Dagur Thorsteinsson liess sich als Torschütze feiern.

00:38 Video Klasse Abstauber: Albaniens Seferi überlistet Runarsson Aus Sport-Clip vom 06.06.2022. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.